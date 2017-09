Ugress fortsetter å vokse

Med arrangementer som litteraturseilas og improteater løfter Litterært Kollektiv Ugress-festivalen til et nytt nivå.

Ugress



- Studentdrevet litteraturfestival



- Begynner 13. september og varer til og med 17. september



- Ble arrangert for første gang i 2015



- Har festivalkontor i Olavskvartalet som er åpent mellom klokken 16 og 20



- Se programmet på litteraertkollektiv.no



- Ring poesitelefon på 219 84 707



Den som går forbi Olavskvartalet vil legge merke til at det rommer mye kulturell kapital for tiden. Blant naboer som Trondheim Calling og Cinemateket finner man det som ser ut som en koselig stue med gamle lenestoler, salongbord og noen bokhyller. Her har Litterært Kollektiv for første gang et eget lokale med fast kontortid til festivalen er over.

– Det har blitt bedre i litteraturmiljøet siden vi startet. Som litteraturinteressert har man flere tilbud enn tidligere. Det er en fin måte for litteraturen å komme ut på, forteller Andrine Aasen Monsås.

Monsås og de andre i Litterært Kollektiv mente i 2015 at noe manglet i byens kulturmiljø, og ville arrangere en festival de selv ville gått på. Det var et tomrom der som trengte å fylles. I 2017 har tomrommet blitt vesentlig mindre.

Tettere på litteraturen

Litteraturen skal virkelig ut i år, helt ut i Trondhjemsfjorden, med litteraturseilas sammen med Kystlagetog samtale med forfatter Sara Sølberg, som debuterte i fjor med suksessen Seismiske smell. Den ble hun nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris for.

– Vi prøver å være utradisjonelle og flytte det ut på fjorden. Sara Sølberg skriver klimaorientert, derfor passet det bra å ha akkurat henne med på en båt. Omgivelsene reflekterer boka, sier Monsås.

Foto: Vilde Charlotte Jacobsen Andrine Aasen Monsås og resten av Litterært kollektiv håper på å nå ut til flere med litteraturfestivalen Ugress.

Noe annet som er nytt av året er konseptet Litteratur+, som skal undersøke og vise fram litteratur i relasjon med andre disipliner, tema eller uttrykk. Dermed løftes festivalen til et høyere nivå faglig sett.

Festivalen ønsker å forene student- og universitetsmiljøet med byens øvrige kulturmiljø. Blant annet inviterer de universitetslektor Frode Lerum Boasson ved NTNU til samtale med Morgenbladet-kritiker Olaf Haagensen om litteraturkritikk. I tillegg kommer den norske poeten Ingvild Lothe til samtale med den danske forfatteren Asta Olivia Nordenhof om litteratur og politikk. Alle møtes til slutt i en paneldebatt for å diskutere litteraturmyter. Slik ønsker de å komme tettere innpå litteraturen.

– Vi ønsker å vise fram den kompetansen som allerede finnes i Trondheim, forteller Monsås.

Å invitere folk fra fagmiljøet ved NTNU til å delta i debatter eller lede samtaler er et bevisst valg som har vært gjort tidligere år. De ønsker å få kunnskapen og kompetansen som finnes på Dragvoll ut av forelesningssalene og dele den med litteraturinteresserte utenfor universitetsmiljøet.

Når ut til flere

Det er ikke bare på det faglige nivået festivalen vokser. Det kommer også flere på arrangementene deres, og Andrine spøker om at de ikke lenger trenger å tvinge vennene sine til å komme.

– Når vi har arrangementer på forskjellige steder når vi ut til mange forskjellige mennesker. Vi merker at vi får mer og mer oppmerksomhet for hver gang vi arrangerer festivalen. Folk har hørt om oss i Tromsø og Oslo, og det er kult å nå såpass langt når man arrangerer festival, forteller hun ivrig.

Med et variert program viser Ugress at litteratur handler om mer enn å sitte for seg selv og lese. Derfor samarbeider de med aktører som vintagebutikken Prisløs og Improoperatørene. De stiller også ut dikt ved å ha en poesitelefon man kan ringe til for å høre dikt.

– Det er spennende å se hva som skjer når man tilnærmer seg litteraturen på nye og uventede måter.