Autotune, Rosenborg-drakter og framtidsplaner

Horten-duoen Brødrene Gjeddehjerte, Larsiveli og Makko Makeba, greier ut om lydbildet, konsertforventninger og søskenforholdet.

Fra Horten fikk vi nylig besøk på Samfundets intimscene Knaus fra hiphop- og brødreparet Larsiveli og Makko Makeba. I den anledning tok Feber en prat med gutta om konsertforventninger, autotune og hvordan søskenforholdet påvirker samarbeidet. Dagsaktuelle med EP-en Brødrene Gjeddehjerte, og samarbeid med blant annet Sushi x Kobe, har brødrene grasiøst stupt inn i den norske hiphop-scenen med sin karakteristiske bruk av autotune over trap-inspirerte beats. På plass i den komfortable sofaen i kjellerstudioet utbroderer gutta om for- ventningene til trondheimspublikummet, før deres aller første konsert i byen.

– Jeg forventer mye. Jeg forventer det beste av Trondheim, rett og slett. Det er aller første gang vi spiller her. Det må vel egentlig bli over all forventning. Jeg vet ikke, hva tenker du Larsiveli?

– Jeg tror det blir veldig bra, jeg. Håper det kommer masse folk, og håper at de blir fornøyde med showet. Vi kommer forberedt.

Om hva publikumet kan forvente av brødrene på scenen, nevnes det at de legger opp til et energisk danseshow. Det lover ihvertfall Makko.

– De kan forvente mye energi og mye god stemning, og to veldig, veldig blide brødre som kan noen fine dansemoves. Det har blitt veldig mye dansing på de siste konsertene, noen ganger har vi nesten løpt inn i hverandre.

Larsiveli har gravd seg inn i garderoben. Han forteller om den helhvite stilen de kjørte på festival i hjembyen Horten.

– Jeg tror vi gjentar det i kveld. Jeg har prøvd å ordne meg en Rosenborg-drakt i dag. Har vært på twitter og ettersøkt det. Litt sånn 90s Rosenborg, når det ikke var så mye sponsorer på den.

Søskenkrangel?

Med et samarbeid mellom brødre som har vokst opp sammen kan man kanskje forvente litt problemer eller skjev maktfordeling. Larsiveli og Makko Makeba ser derimot ut til å ha en enighet over ansvarsfordelingen.

– Det tar bort mye av forsiktigheten når man snakker til hverandre. Jeg kan fint si «Nei, det der funker ikke. Vi må ta det på nytt, du må gjøre noe annet». Men det funker overraskende bra. Forskjellene merker vi når vi er ute og reiser, da er det litt for-skjellige vaner og ritualer. Det er jeg som produserer, utdyper Makko.

– Jeg gjør ikke en dritt annet enn å bare skrive og spytte. Så får Makko styre med alt resten. Jeg kan ikke noe om produsering. Hvis jeg skal produsere, kan jeg si sånn «Legg på en robot-stemme, en sånn Walkie-Talkie stemme». Jobben min er veldig enkel.

Makko Makeba forteller videre om hvordan samarbeidet begynte, og hvordan EP-en Brødrene Gjeddehjerte ble til.

– Jeg har alltid produsert musikk. Siden så lenge jeg kan huske. Så er vi jo egentlig soloartister, og ble signert til Oslo Records samtidig. Da tenkte vi: «Hvorfor ikke lage et springbrett videre med en EP sammen, og bare se hva som skjer». Så da ble det til at jeg produserte som jeg vanligvis gjorde, og at Larsiveli rapper.

Foto: foto.samfundet.no

Autotune-virtuosoer

Duoens lydbilde er svært preget av autotune. Det ligger mange fordommer til grunn om at autotune kun blir brukt for å dekke til dårlige sangstemmer. Gutta sier at de heller bruker det som et instrument i musikken sin.

– Jeg elsker autotune. Det er litt av premisset med det jeg lager. Uten det, hadde ikke musikken vært den samme. For meg blir spørsmålet om det er på vei ut bare spekulering. Flere store artister har snakket om at de ønsker å få bort autotune tidligere, men jeg tror det har kommet for å bli. Jeg tror folk bruker det på nye kreative måter, at folk lærer seg å bruke det. Det er ikke bare å spille inn en låt og slenge på autotune. Du må vite hva du driver med når du skal bruke det. For min del er autotune en stor del av sounden. Larsiveli gjør litt andre ting enn det jeg gjør, han er en mer ordentlig rapper enn det jeg er.

Larsiveli har planer om å bevege seg litt bort i fra bruken av autotune, men tenker fortsatt å benytte det som et instrument, i moderate mengder.

– Jeg holder på med et nytt prosjekt, om det blir album eller EP vet jeg ikke. Jeg kommer til å bevege meg litt bort fra autotune, i forhold til hvor mye jeg har brukt det tidligere. Ikke bruke det på hver eneste låt eller gjennom hele låter. Som Makko sier, har jeg rappet lenge og føler jeg kan lage kule og fengende låter uten. Jeg kommer til å bevege meg litt tilbake til det jeg begynte med.

Inspirasjonskilder og framtiden

På spørsmålet om hvilke inspirasjonskilder musikk- stilen springer ut fra, svarer Makko at det blir vanskelig å si noen spesifikke.

– Sier jeg tre navn nå, så kommer folk til å huske de navnene for evig, og tenke at det er de tre jeg henter all min inspirasjon fra. Det blir jo litt feil. Inspirasjonen kommer fra veldig mye, alt fra veldig gammelt til nytt. Fra Pimp C til UGK, til nye artister som Future. Jeg bruker for eksempel ikke autotune fordi det er populært, men fordi jeg synes det låter kult. Jeg tenker ikke at jeg skal lage musikk med autotune fordi andre kule artister også gjør det. Jeg får ikke nødvendigvis direkte inspirasjon av dem. Alt kan inspirere meg, egentlig.

Vi spør om framtidsplanene, men der er gutta litt hemmelighetsfulle. Vi får likevel noen hint fra Makko om hva som kan forventes.

– Planene framover er egentlig å fortsette å spille konserter, og pushe EPen enda litt til. Vi bruker mye tid i studio nå om dagene, og lager mye forskjellig, kul musikk. Akkurat nå jobber jeg med to forskjellige prosjekter på en gang, men de er i startfasen. Det ene blir nok likere det folk har lært å forvente av meg. Det andre blir litt mer rytmisk, uten å røpe for mye. Slippene blir nok neste år, men jeg kommer til å slippe litt ting som leder opp til prosjektene. Jeg vil ikke si for mye, og vil ha kortene tett til brystet foreløpig.

Avslutningsvis spør vi om hvilke utgivelser de ser fram til de neste månedene, og hvilke artister vi skal følge med på.

– Jesper Grønn har en veldig fet låt som kommer. Den gleder vi oss til. Utenom det jobber vi med låter vi er med på, som vi er klare for å få ut. Vi jobber også med hvert vårt prosjekt nå. Jeg har hørt mye av det Larsiveli driver med, og det blir veldig bra. Dere burde følge med på Yung Smul. Utrop til Sebastian Zalo, han kommer også med noe fett. Ikke minst Jesper Grønn. Han er ingen nykommer, men han har ikke kommet ut med noe særlig og arbeider med mye kult.