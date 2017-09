Podkast bra, TV best

Fremdeles frekt og aktuelt, men mangler det lille ekstra.

NRKs Nytt på nytt er en klassiker i norske hjem, og nå har programmet blitt podkast. Ifølge promoteksten får lytteren «(...) høre alt som skjer, men slipper å se det.» Dette merkes, for i stedet for fengende jingles og miksing av ulike innslag, er dette et lydklipp, tatt rett ut av programmet. Det burde blitt innført noe nytt til podkasten for å gjøre den mer spennende. Det virker som om gjengen bak prøver å lage ironisk humor ut av å spille på podkast-fenomenet ved å latterliggjøre tanken om at vi er blitt for hippe og alltid er på farten. Som de selv sier har de sikta seg inn på p2-tilhengere og Steinerfolk som ikke har TV. Morsom tanke, men resultatet blir heller mangelfullt og attpåtil masete, når du hører klapping og latter fra publikum i bakgrunnen.

Å høre podkasten får meg til å savne det visuelle elementet. Supplementet til vitsene mangler, altså presentasjonen av malplasserte klipp og avissider fra ukas nyheter. I stedet for dette har podkasten redigert inn en robotaktig, NRK-vennlig damestemme som skal forklare lytteren hva som skjer. Selv om jeg lo godt første gangen denne stemmen dukket opp, ville jeg heller sett bildet av en stupende Knut Arild Hareide som gjør alt for KrF-velgerne enn å høre det. I tillegg savner jeg å se Bård Tufte Johansens komiske ansiktsuttrykk, og gjestenes reaksjoner når de blir satt ute av spill.

Humoren er det ingenting å si på. Bård Tufte Johansen, Pernille Sørensen og Johan Golden samarbeider utrolig godt, og podkasten leverer i ren Nytt på nytt-ånd. Det forblir hysterisk morsomt når Sylvi Listhaug, lakseoppdrett og Norges våpen-eksport dras ut av kontekst og inn på ville farvann.

Selv om man skal ta en podkast for det det er, og et tv-program for det det er, lever ikke Nytt på nytt-podkasten opp til forventningene. Lettere å følge med på tv, men for deg som ikke har tid til å prioritere gullrekka på fredager lenger, kan Nytt på nytt-podkasten fungere godt.

Anmeldelsen er basert på de to første episodene.