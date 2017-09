En utaræsjæl-opplevelse på nettet

The Deuce er intet mindre enn orgasmisk.

Den første episoden av The Deuce lar innvidde med HBO-abonnement få et innblikk i et gatemiljø i New York på syttitallet. Prostitusjon, vold, dop, og sex på åpen gate er en like naturlig del av karakterenes liv som det å spise frokost. Sex gjennomsyrer alles liv, om det så er i forholdet mellom mann og kone, prostituert og kunde, eller politi og arrestant.

Midt oppe i denne bridgeblandingen møter vi brødrene Vincent og Frankie, to vidt forskjellige personligheter. De tjener til livets opphold på henholdsvis serveringspersonell og gambling, men de økonomiske problemene er overhengende.

Serien er sterkt preget av rå motsetnings-forhold, men disse er flettet sømløst sammen – så sømløst at vi som seere ender opp med å tenke på abnormal adferd som naturlig. Vold og skjeve maktforhold i hore/hallik-relasjoner skildres i samme håndbevegelse som kjærlighet og intimitet.

Manusarbeidet er så mesterlig utført at når en kvinne kysser hånden til en hallik og kaller ham «daddy» etter han har gitt henne kokain, framstår det dagligdags og kjærlig.

På tross av det høye drivet i handlingene er tempoet avslappet og tilbakelent. Såpass avslappet at etter 80 minutter har vi enda ikke fått et innblikk i seriens hovedplot. Med en rekke interessante subplot og levende, humørfylte karakterer skapes det et sug etter mer som ikke slipper tak.

The Deuce er ikke bare en fengslende og dramatisk historie, men en artistisk og høyt orgasmisk seer-opplevelse. Om resten av serien opprettholder nivået til pilotepisoden vil den føye seg inn i serie­kanonen som et verk alle antar du har sett.