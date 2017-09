Med medisin som nødskjerm

Artist Amanda Tenfjord vil leve av musikken, men trenger en back-up plan.

– Det er deilig å sette seg ned på lesesalen og få bakkekontakt igjen etter en uke med reising. Artistlivet har en ganske urutinert hverdag, så det er godt å ha noe fast å komme tilbake til.

Det er tirsdag ettermiddag og Trondheim har kjent på sitt første høstvær for sesongen. En lang sommer er over, men det merkes ikke på Amanda Tenfjord. Med et stort smil og grønn bomullsgenser som matcher fargen på øynene hennes, ser hun skikkelig fresh ut.

– Skal dere ta bilder? Har ikke akkurat pynta meg for anledninga, haha.

Amanda Tenfjord studerer medisin ved NTNU, men samtidig som hun begynner på sitt tredje år, sjonglerer hun tilværelsen som lovende artist i musikk-Norge. I fjor var hun deltaker i The Stream på TV2, og sommerferien har gått til turné, reising og konserter på Øya, Jugendfest og Pstereo.

– Denne sommeren var første gang jeg reiste rundt slik, og jeg var veldig spent på hvordan det kom til å gå. Heldigvis gikk det bra, og det har vært utrolig gøy. Jeg tror Pstereo var høydepunktet i sommer! Det var fint vær og så hyggelig atmosfære.

Amanda Tenfjord (20) Artist og medisinstudent ved NTNU Ditt råd til trondheimsstudenten? Vær deg selv! Jeg føler Trondheim er en by hvor du blir godtatt av alle.



Din beste kulturopplevelse? Jeg så Thomas Dybdahl i Storsalen i mars, og da han spilte låta «Baby Blue» fikk jeg helt ut-av-deg-sjæl-opplevelse.



Guilty pleasure? Despacito! Hehe. Jeg prøvde å blæste den opp for bandet da vi var ute og reiste, men fikk overraskende dårlig respons.



Kjendis du kunne tenkt deg å bo i kollektiv med? Jeg tror det må bli kjendiskokk Gordan Ramsay, så han kan lage mat til meg. Jeg suger til å lage mat.

– Plutselig har jeg et band

Tenfjord kommer opprinnelig fra Tennfjord, en liten bygd i Sunnmøre. Oppveksten ble fylt med mye lek ute, sosialt samvær, og tid. Tid til blant annet musikk. Artisten begynte å spille piano som liten, deretter fulgte dans og sangtimer. Hun har holdt mange konserter, men det var først etter deltakelsen i Trondheim Calling tidligere i år at ting virkelig begynte å skje på musikkfronten.

– Før var det meg og gitaren, og plutselig har jeg et band. Det har vært sykt gøy, men jeg kan ikke si annet enn at det har skjedd veldig plutselig.

Etter fullført skolegang vurderte Tenfjord å ta et friår for å drive med musikk, men ifølge henne selv turte hun ikke. Hun syntes det virket skummelt å bare skulle gjøre det, og det ble medisinstudier i stedet. Hun understreker at hun fremdeles er ung og har tid, men at hun til nå har vært ubesluttsom og usikker, både med tanke på studievalget og musikkarrieren.

– Jeg var glad i mye forskjellig på skolen, men først og fremst ønsket jeg å jobbe med mennesker, så det var derfor valget falt på medisin. Samtidig utdanner jeg meg ikke til lege for moro skyld.

Den store drømmen er likevel å kunne leve av musikken, men følelsen av trygghet og en klar backup-plan hjalp henne å ta steget videre, uten å gi opp alt annet.

– Jeg føler at jeg satser 100 prosent på musikken nå, selv om jeg hører ordene «har du en plan B, så vil du ikke plan A nok.» Jeg har jo veldig lyst, det er ikke det, men jeg er redd for å miste gleden ved musikken og tenke at det bare er en jobb.

Sunnmøre represent

Tenfjord har likevel respekt for de unge, norske artistene som i dag satser fullt og helt på musikken. En av disse er Sigrid, som Tenfjord gikk på videregående med i Ålesund, og som alltid har fått fram motivasjonen i henne.

– Jeg husker vi satt rundt et bord den siste skoledagen og snakket om hva vi skulle gjøre etter at vi ble ferdige. Da Sigrid sa hun skulle holde på med musikk husker jeg at jeg tenkte det var veldig tøft gjort. Jeg skulle ønske jeg turte jeg også, men det er jo ikke en enkel bransje.

I tillegg til å være klassekamerater, har Sigrid og Tenfjord hatt samme sanglærer, Solveig Håvik, moren til vokalist Ingrid Helene Håvik i Highasakite. Man kan spørre seg hva Ålesund har i drikkevannet.

– Det er sikkert ganske tilfeldig. Sunnmøre representerer liksom.

Uten tull og image

Tenfjord vil fortsette å holde konserter og utvikle musikken. Selvskrevne tekster fungerer som en stor inspirasjonskilde. På den måten får hun ut følelser og tanker hun ikke snakker om ellers.

Hun vil forsøke å endre og oppdatere lydbildet langs veien, men foreløpig er Adele et musikalsk forbilde.

– Hun har jo en helt fantastisk stemme, og jeg liker henne fordi det er bare musikken det handler om. Det er ikke så mye rundt, og det er ikke så mye tull og image. Melodien og teksten er så bra i seg selv, låtene trenger ikke noe mer.

Tenfjord tror ikke hun har det mer travelt enn andre studenter, selv om det virker krevende å kombinere tunge medisinstudier med en aspirerende musikkarriere. Foreløpig har det gått bra, og Tenfjord vil fortsette med begge deler til det sier stopp.

– Det er jo ikke mulig å kombinere dersom jeg skal turnere hver dag i et år, men når jeg gjør ting 50 prosent i stedet for 100 prosent vil jeg begrense studiene. Jeg tror det er dumt å pushe seg til å gjøre begge deler samtidig, og gjøre to ting halvbra i stedet for å gjøre en ting bra.