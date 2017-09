Deutsch lernen – aber schnell

Næringslivet trenger tysk, men vi studenter henger etter. Den som lærer seg språket, sniker seg automatisk fram i jobbkøen.

Kommentar



Europa er i forandring. Som følge av Brexit, flyttes mange arbeidsplasser og store deler av europeisk økonomi fra Storbritannia til Tyskland. Et resultat av dette er at engelsk som språk mister betydning på kontinentet, og blir erstattet med et økende behov for tysk. Næringslivet har lenge skreket etter behovet for arbeidstakere som snakker språket, men den økonomiske utviklingen vi ser nå, gjør at behovet blir enda mer akutt enn før.

Allerede i 2014 meldte NHOs kompetanse-barometer at tysk var det nest mest etterspurte fremmedspråket blant norske bedrifter. Det var like mange bedrifter som etterspurte tysk som det var bedrifter som etterspurte polsk, fransk og spansk til sammen. Likevel er det et problem i dag at etterspørselen etter arbeidskraft med tyskkunnskaper er høyere enn tilbudet. Selv om trenden viser en økning i antall unge som ønsker å lære tysk, fylles ikke dette tomrommet raskt nok. Hovedproblemet vårt ligger i det at mangel på en tysktalende arbeidsstyrke, kan koste samfunnet dyrt. Bedrifter slik som Tinex har meldt at de har måttet ta til takke med å ansette kandidater med «bare» gode engelskkunnskaper når de etterlyser tyskkunnskaper, fordi de ikke får inn søkere som kan tysk. Et direkte resultat av mangelen på slik kompetanse i arbeidsstyrken, er at flere bedrifter ifølge NHO har meldt om tapte kontrakter som følge av at de mangler den nødvendige språk- og kulturforståelsen.

Dette burde kunne unngås. Her snakker vi ikke bare om to land og kulturer som er veldig like, men to språk som bærer, med unntak av den noe mer kompliserte grammatikken, flere tydelige likhetstrekk. Tysk var en viktig del av norsk kultur før andre verdenskrig, og det er dermed ingen årsak til at vi ikke skal klare å knytte tettere bånd igjen nå.

Dersom du nå tenker at det hadde vært greit å kunne tysk, men føler det er for tidkrevende eller komplisert, er ikke alt håp ute. Læring må ikke gjøres vanskelig. Der tysklærerne feilet i å gjøre språket aktuelt og spennende å lære, kan noe så simpelt som å øve ti minutter om dagen på mobilappen Duolingo hjelpe deg godt på vei. Et annet alternativ er Facebooksiden Deutsch Lernen av den tyske avisen DW. For min egen del har spesielt Duolingo gjort underverker. Nå klarer jeg å gjøre meg forstått, og å forstå en god del når jeg hører noen snakker tysk på TV, selv om jeg fortsatt må øve mye mer for at det skal sitte naturlig.

En ting skal dog sies: Du lærer deg ikke et språk flytende på Duolingo eller Deutsch lernen, men du danner en solid grunnmur, som gjør det vesentlig enklere å lære seg det på mer tradisjonelle måter senere. Det er ikke til å stikke under stol at en viktig årsak til at skandinavere er så gode i engelsk, er nettopp det at vi har fulgt med på engelskspråklige TV-serier, hørt på engelskspråklig musikk, leste bøker av interesse på engelsk i mange år. Hvis du bruker den samme måten til å lære deg tysk, gjerne i kombinasjon med for eksempel Duolingo, kommer du langt på vei.

Dagens jobbmarked er tøft, spesielt for førstegangssøkende. Hvis du lærer deg tysk i studietiden, står du sterkere når du er ferdigutdannet. Norge er et lite land, og er avhengig av handelsrelasjoner med Europa, og spesielt Tyskland. Det betyr at vi må tilpasse oss verden rundt oss. Ellers blir vi fort irrelevante.