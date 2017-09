Utflukt med NTNUIs firbente medlemmer

NTNUIs nyeste tilskudd, NTNUI Hund, er en litt utradisjonell gruppe der hundeglade studenter kan møtes.

- Rallylydighet En hundesport der eier og hund går en bane sammen mens de utøver ulike øvelser fra disiplinene lydighet, agility og freestyle. - Agility En hundesport som fokuserer på samspill mellom hund og hundefører i hinderløyper. - Brukshund Hunder som har fått trening i å utføre en eller flere samfunnsnyttige oppgaver.

Det er regn i lufta og lyden av tolv hunder som tasser i grusen og småpraten mellom hundeeiere er det som møter oss ved scenen i Ilaparken. Til vår fornøyelse ser vi hunder i alle farger, størrelser og fasonger. Kira, en schæfer på ni år, er den første vi får hilse på. Kontrasten er stor til lille Tuna, en hvit bolognese på elleve måneder, som i den blå dressen sin sikkert ikke rager mer enn 20 centimeter over den regnvåte bakken. Gro Anett Myklebust, leder av initiativtaker til gruppa, ønsker oss velkommen.

– NTNUI hund er først og fremst en sosial arena for hunder og hundeeiere. Gruppen er åpen for alle NTNUI medlemmer med hund, men dersom du bare har lyst til å teste ut tilbudet eller ikke har egen hund er du også velkommen, forklarer hun mens vi legger i vei mot Ilsvika.

Ut på tur

Langs stien vimser Kodak, en svart flat coated retriever, energisk rundt, mens lille Frøken, en bedårende elleve uker gammel portugisisk vannhund, er med på en av sine første turer med sine nye eiere. Mens vi går opplyser Myklebust om at dette er den andre NTNUI hund utflukten som arrangeres.

– Planen er å ha minst en utflukt i uka med hvert sitt tematiske fokus, slik som f.eks. innkalling, eller plassering som er temaet i dag. Målet er å trene hundene til å bli mer vant til å oppholde seg rundt hverandre og til å beholde fokus, utdyper hun.

Ingen løse hunder

Gruppen har ellers et par viktige regler, blant annet at hundene ikke skal slippes løs under arrangementene og ikke hilse på hverandre uten eiernes samtykke.

Foto: Julie Solli Nestleder Erika Daae og Kodak, midt i et innøvd triks.

– Det viktigste er at vi respekterer Trondheims båndtvang og at arrangementene foregår under trygge og positive rammer, poengterer Myklebust. Hun vet hva hun snakker om, ettersom hun er utdannet hundeinstruktør hos Doglife. I tillegg har hun erfaring fra konkurranser i blant annet rallylydighet og brukshund, og har også vært aktiv i NKKU, Norsk Kennel Klubb Ungdom.

Et bredt tilbud

NTNUI hund er likevel mer enn bare en turgruppe. Myklebust forteller at det etter planen skal avholdes minst ett gratis hundekurs i semesteret.

– Kursene vil være åpne for alle, men det er begrensede plasser, så det er førstemann-til mølla. Temaer vi vil ta opp vil f.eks. kunne være hverdagslydighet, valpelydighet, rallylydighet og sporing.

Andre arrangementer vil derimot være åpne for alle og vil ikke kreve påmelding.

– Det planlegges også forskjellige temakvelder der man lære om relevant problemstillinger. Et eksempel på dette er et foredrag om forebygging, massasje og rehabilitering som vil finne sted den 16 oktober, opplyser hun før vi skynder oss videre for å ta igjen inn de andre som har rukket å gå ifra oss.

Positiv respons

Myklebust sier hun fikk ideen om NTNUI hund som følge av mangelen på sosiale arenaer for studerende hundeeiere.

– Vi hundeeiere har jo gjerne mange felles interesser og må jo ut uansett, så dette er fin anledning til å møtes, forklarer Myklebust. Det virker som om resten av gruppa også samtykker i dette, og de stiller seg veldig positive til det nye tilbudet fra NTNUI hund.

Foto: Julie Solli Tunas eier Jenny Andersson er med på sitt andre arrangement med NTNUI Hund.

– Det er veldig hyggelig å treffe andre med hund, og jeg ble positivt overrasket over at dette tilbudet fantes, utdyper Jenny Andersson, eier av vesle Tuna.

Myklebust bekrefter at responsen har vært positiv fra alle kanter.

– NTNUI har vært veldig støttende gjennom hele prosessen. Det er tydelig at mer utradisjonelle sporter også er innafor nå. Det er ikke lenger bare fotball og håndball som gjelder, og en slik bredde i treningstilbudet er bra. Hun trekker frem at det viktigste likevel er hva denne sosiale arenaen betyr for deltakerne, og gleden hundene og eierne opplever sammen.

Sammen i møte med utfordringene

Flere av deltakerne fremhever at det ofte kan være vanskelig å være enslig student med hund, spesielt når det kommer til leie av hybel. Camilla Borchgrevink-Persen, eieren av Kira, sier hun har løst dette ved å flytte inn i et kollektiv med tre andre hundeeiere.

– Slik kan vi dele på ansvar og hjelpe hverandre når tiden ikke strekker til, forklarer hun.

Andre oppgir at de rett og slett ikke fant et sted å bo, og at dette er mye av årsaken til at de fortsatt bor hjemme hos foreldrene. Nestleder, Erika Daae, sier på sin side at mye av grunnen til at hun kjøpte egen leilighet var at det var vanskelig å finne et sted å leie som tillot en stor hund. Myklebust har stor forståelse for disse problemstillingene og kommer med et hjertesukk i det vi stopper for en liten pause:

– Drømmen ville vært om Sit hadde opprettet egne studentboliger der det er mulig å søke om å ha hund.

Tiden har gått fort i godt selskap, og vi klapper hundene en siste gang før vi snur, og overlater resten av turen til NTNUIs firbente medlemmer.