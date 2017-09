Studenttinget sier nei til forbud mot niqab

Enstemmig beslutning om å ikke forby heldekkende ansiktsplagg ved NTNU. – Føles som å fikse et problem som ikke eksisterer, sier studenttingsmedlem Joakim Solheim om forbudet.

Lovforslaget om niqabforbud juni sendte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ut lovforslag hvor regjeringen tar til orde for å forby heldekkende ansiktsplagg på norske skoler, høyskoler og universitet.

Fristen for innspill på lovforslaget går ut 20.september.

Lovforslaget har vært heftig debattert helt siden det ble satt ut på høring, og det er ikke enighet blant utdanningsinstitusjonene om slike plagg skal forbys eller ikke.

Det var ikke mange motstridende meninger under studenttingsmøtets debatt om heldekkende ansiktsplagg. Torsdag valgte Studenttinget å følge i fotsporene til NTNU og Norsk studentorganisasjon og sa derfor nei til forbudet som hovedsakelig rammer niqab og burka.

Må ligge faglig vurdering til grunn om det skal forbys

«Et forbud mot heldekkende plagg eller andre personlige symboler på emner eller studieprogram må ha en sterk faglig begrunnelse.» stod det i arbeidsutvalgets innstilling før møtet. På møtet tok flere også til orde for at det i svært få situasjoner skal være mulig å forby niqab på bakgrunn av helsemessige eller sikkerhetsmessige årsaker.

Blant argumentene mot forbudet var religionsfrihet høyest oppe på listen. Noen representanter forfektet at universitetet skal være et sted for åpen dialog mellom mennesker med forskjellige utgangspunkt og ståsted. De negative uttalelsene som enkelte ansatte ved NTNU har kommet med til Universitetsavisa angående niqab og burka fikk også skarp kritikk fra flere av medlemmene i tinget underveis i diskusjonen.

Samarbeid med stater som driver med folkerettsbrudd

Det var ikke bare forbudet mot niqab som opptok Studenttingets første møte dette semesteret. Det ble også debatt når man diskuterte hvordan man skal samarbeide med institusjoner i stater som driver med alvorlige folkerettsbrudd.

Det omstridte området Vest-Sahara ble særlig tatt opp. - Man holder mye kjeft angående Vest-Sahara. Norge bruker folkerettsprinsipper på noen områder, men skyver det under teppet på andre, uttalte gjestetaler Erik Hagen som er leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara. Han ønsker sterkere retningslinjer for hvordan NTNU skal føre dialog med slike stater.

Noe endelig vedtak på hva Studenttinget mener NTNU bør gjøre i slike saker ble ikke ferdigstilt. Flere tok til orde for ikke bare strengere retningslinjer for dialog, men også akademisk boikott. Vedtaket er utsatt til et senere møte.

Studenttinget vedtok også at NTNU skal utvide bruken av digitale verktøy for veiledning og oppfølging, samt stille høyere krav til underviseres tekniske kompetanse. NTNU bør også gjøre mer for at studenter kan være med å utvikle programmer til skolebruk.