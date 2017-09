Eddik-etterforskningen er over

Neste uke skal juristene vurdere om de mistenkte studentene blir siktet.

Forrige uke ble 15 studenter sendt til St. Olavs etter å ha drukket eddik som en del av opptaksprøvene i linjeforeningen Smørekoppen. Nå sier politiet seg ferdig med etterforskningen, melder Universitetsavisa.

– Vi føler at vi har fått klarlagt saken så godt som en kan forvente. Vi har fått forklaringene fra de to som sto på den aktuelle posten under opptaksritualet, og deres forklaring stemmer med det den hardest skadde har sagt, sier etterforskningsleder Arve Vagnild fra Trøndelag Politidistrikt til Universitetsavisa.

De to avhørte er mistenkt for «Uaktsom forvoldelse av betydelig skade på kropp eller helse» med en strafferamme på opp til tre år.

– Alt i alt betyr dette at vi har fått en årsakssammenheng på plass, og det er ikke flere naturlige grep å ta i etterforskningssammenheng. Nå venter vi bare på dokumentasjon fra sykehuset før vi sender saken over til juristene som skal vurdere om det tas ut siktelse en gang neste uke, fortsetter Vagnild.

Innlagt med alvorlige skader

Av de 15 studentene som ble sendt på sykehus ble én lagt inn med alvorlige skader. Ifølge Universitetsavisa er han ute av intensivavdelingen og tilstanden beskrives som stabil.

Smørekoppen har i ettertid sagt at de angrer på bruk av eddik.

– Det er en veldig uheldig og beklagelig hendelse. Det er ikke slik vi ønsker å ta imot våre medstudenter. Vi tar saken på største alvor, og beklager på det sterkeste overfor alle involverte, skriver Lilleløkken i en e-post til Under Dusken.

Lilleløkken påpekte også i en tidligere pressemelding at poenget med linjeforeningene er å skape et trygt miljø for studenter og at de tar selvkritikk for å ikke ha gjennomgått opplegget bedre.