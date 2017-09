Støtter forbud mot niqab

Nord universitet vedtok Kunnskapsdepartementets høringsuttalelse om niqabforbud i høyere utdanning.

Styret ved Nord universitet vedtok tidligere denne uka regjeringens forslag om forbud mot niqab og andre heldekkende ansiktsplagg ved norske universiteter og høgskoler, melder Universitetsavisa.

Med 7 mot 6 stemmer ble høringsforslaget vedtatt. Det var styremedlem og stipendiat i statsvitenskap Espen Leirset som fremmet forslaget om å støtte regjeringen i en eventuell lovendring. Både rektor Bjørn Olsen og styreleder Vigdis Moe Skarstein var imot forslaget.

Les også: Studenttinget sier nei til forbud mot niqab

– Regjeringens forslag bør støttes

Leirset selv mener at det er urimelig at hver enkelt skole og lærer skal ta stilling til bruk av niqab.

– Dette er en beslutning som hører hjemme på landets øverste politiske nivå, og derfor bør regjeringens lovforslag støttes, sier han til UA.

Les også: NTNU says no to niqab ban

Rektor ved universitetet har mottatt forslag til høringssvar fra styret, som skal sendes inn til Kunnskapsdepartementet.

Nord universitet ble dannet i januar 2016 da Universitet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag, og Høgskolen i Nesna fusjonerte. Universitetet har hovedsete i Bodø og er i dag landets tredje største lærerinstitusjon.