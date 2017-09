Auberginale oppskrifter for sesongens grønnsaker

Taco, pasta og pizza er et vanlig syn på norske middagsbord. Med en liten vri kan du gjøre disse rettene like vennlige for ganen, som for miljøet og lommeboka.

De siste årene har vegetarmat utvidet seg fra å være noe en liten selekt gruppe tok del i, til å bli et verdensomspennende fenomen. Vegetarburgere og -pølser er nå et vanlig syn på bensinstasjoner og kiosker. Maten trenger ikke være kjedelig, bare man har gode råvarer og godt krydder blir det et smakfullt måltid. I tillegg er kjøtt ganske dyrt, så dette er et lommebokvennlig alternativ, som er til stor nytte når storstipendet er brukt opp og neste studielån enda ikke er på plass.

Disse tre oppskriftene har i stor grad tatt utgangspunkt i tomater, aubergine, squash, paprika og løk, både fordi det gjør det lett å bruke de samme råvarene uten at en spiser det samme måltidet fem dager på rad, og fordi disse grønnsakene er veldig anvendelige.

Aubergine- og squashpizza

Vegetarpizza er knapt noe nytt, pizza margherita er omtrent den største pizzaklassikeren som finnes. Denne aubergine- og squashbaserte versjonen er knapt en klassiker, men har potensial til å bli det. Selv om en kan kjøpe paprika, squash og aubergine året rundt, er september midt i vekstsesongen til disse grønnsakene. Squash, som ofte kalles zucchini, er en saftig grønnsak som er veldig anvendelig da den har lite smak selv, men utmerker seg når det gjelder å trekke til seg andre smaker.

Ingredienser:

Pizzabunn kan kjøpes ferdig eller lages selv

1 boks hakkede tomater

Oreganokrydder

Basilikum (kan sløyfes)

1/2 squash

1/2 aubergine

1 paprika

1/2 rødløk

1/2 chili (kan sløyfes)

Revet ost

Olje til steking

Pizzabunn:

3 dl lunkent vann

½ pakke gjær

1 ½- 2 ss olje

1 klype salt

7 dl hvetemel

Rør gjær ut i lunkent vann, og tilsett olje, mel, og salt. Husk å tilpasse mengde hvetemel og vann da disse kan variere litt. La deigen heve i 30 – 60 minutter.

SLIK GJØR DU:

Forvarm ovnen til mellom 200 og 250 grader. Skjær rødløk, squash og aubergine i tynne skiver, og stek dem i en panne et par minutter på middels høy varme. Har du ikke rødløk tilgjengelig, går det helt greit å erstatte den med gul løk. Tilsett finhakket chili litt uti steketiden. Samtidig som grønnsakene er i pannen, rull ut pizzadeigen og sett den i ovnen i halvparten av den totale steketiden (cirka fem til ti min). Ta deigen ut av ovnen og spre hakket tomat over. Strø oregano og basilikum over det igjen. Fordel ut osten, og legg skivene av paprika, rødløk, chili, aubergine og squash over. Om du vil ha en vegansk versjon, sløyf osten eller velg vegansk ost. Stek pizzaen i den resterende steketiden (ti til tolv min, avhengig av ovn og pizzadeig) og nyt!

Ratatouille pasta

Ratatouille er en lekker grønnsaksrett fra Provence i Frankrike. Retten er full av forskjellige smaker som passer perfekt med pasta. Den kan også gratineres i ovnen med ost for de som ønsker det.

Ingredienser: - 1/2 squash - 1/2 aubergine - 1 paprika - 1/2 løk - 1 boks hakket tomat - Spaghetti eller annen pasta - Olje til steking - Basilikum (kan sløyfes) - 1 hvitløksfedd - ½ chili (kan sløyfes) - Klype salt - Litt revet ost

Foto: Britta Benz

SLIK GJØR DU:

Skjær opp squash, aubergine, paprika og løk i terninger, og finhakk chili mens du varmer opp en stekepanne på middels varme. Stek grønnsakene i olje i 15-20 minutter. Gi vannet et oppkok, og tilsett pastaen. Når grønnsakene er klare, skru ned varmen og ha i hakkede tomater. Om du heller vil bruke ferske tomater, kan du tilsette dem i lag med resten av grønnsakene. La blandingen stå og surre i noen minutter mens du venter på at pastaen skal bli klar. Hell av pastavannet, og anrett blandingen over den. Rør alt sammen, og server. Garner gjerne med ost på toppen om du ønsker det. Parmesan anbefales.

Bønnetaco

Fredagstaco er en sikker slager i mange studenthjem. Denne versjonen er ganske lik originalen, bare at kjøttdeigen er byttet ut med kidneybønner. Tar en vekk den revne osten (eller velger vegansk ost) og rømmen, så passer denne retten også for veganere. Kidneybønner er både billige, protein- og fiberrike og utgjør dermed en ypperlig erstatning for kjøtt.

Foto: Britta Benz





Ingredienser:

1 boks med kidneybønner

1 pakke tortillalefser

1 valgfri salat

1 boks mais

Revet ost

Salsa

Rømme

1/2 løk

1 fedd hvitløk (kan sløyfes)

½ chilli (kan sløyfes)

½ rødløk

Tacokrydder: kan kjøpes eller lages selv.

Andre tacoingredienser du liker, som f.eks avocado

Tacokrydder:

3 ss chilipulver

2 ts chiliflak

2 ss spisskummen

2 ss paprikapulver

2 ss hvitløkspulver

2 ss havsalt

1 ts pepper

1 ts kajennepepper

Bland sammen alle ingrediensene, men tilpass mengden tacokrydder i retten din etter behov.

Slik gjør du: 1. Begynn med å finhakke hvitløk, løk og chili og varm opp en stekepanne på middels høy varme. Mengden chili tilpasses etter hvor sterkt du vil ha det.

Tilsett så det du har hakket i pannen og skyll kidneybønnene. La blandingen i steke­pannen frese til løken blir blank. Bland tacokrydderet i pannen og rør godt om. Tilsett så kidneybønnene, og skru ned på varmen. Andre bønner, som for eksempel brune bønner, kan godt brukes, og i stedet for bønner kan en også benytte seg av sopp eller søtpotet. Mulighetene er mange. Skjær opp salat, agurk, rødløk, og server det i skåler. Varm opp tortillaene etter anvisningen på pakken. Ha også mais, revet ost, rømme og salsa i skåler. Gjør det samme med tacobønneblandingen.

Server!