Ønsker automatisk begrunnelse til våren

I dag har studenter rett til å søke om begrunnelse for eksamenskarakter, men Studenttinget vil at du skal få tilsendt begrunnelsen automatisk.

I april vedtok Studenttinget at de ønsker at det skal setter i gang et prøveprosjekt med automatisk begrunnelse, nå jobber de for å få det igangsatt allerede til våren. Fagpolitisk nestleder ved Studenttinget, Magnus Johannesen mener et prøveprosjekt med automatisk begrunnelse vil være et viktig steg i riktig retning for NTNU.

– NTNU er ikke i mål når det kommer til både digitalisering og automatisk begrunnelse. Derfor synes vi det er flott at det er lyst ut midler til innovative utdanningsprosjekter. Vi håper at disse midlene vil bidra til å fremme initiativ på institutt- og fakultetsnivå til å skape nye løsninger, for eksempel et prøveprosjekt med automatisk begrunnelse, sier Johannesen.

Vellykket prøveprosjekt i Oslo

Bakgrunnen for vedtaket er evalueringen av prøveprosjektet som ble gjennomført på Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Siden 2014 har det blitt gitt automatisk begrunnelse til to tusen studenter.

Videre mener Johannesen at prøveprosjektet heller ikke trenger å være begrenset til eksamenskarakteren, men at det vil være ønskelig å undersøke automatisk begrunnelse også ved andre vurderingssituasjoner. Han viser til gode resultater fra prøveprosjektet i Oslo, og håper at det finnes aktører på NTNU som vil være interessert i et liknende forsøk.

Digitalisering

Leder av studenttinget, Marte Øien understreker viktigheten av digitalisering for å få til nye løsninger som vil komme studentene til gode, blant annet automatisk begrunnelse.

– Vi jobber hardt for å få til et prøveprosjekt allerede til våren. Digitaliseringsprosjektet blir et viktig virkemiddel for å få det til, og der er NTNU godt i gang.

Presset administrasjon

Seniorkonsulent Berit Gilde ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU mener det er viktig å diskutere hva slags funksjon en vurdering skal ha. Skal det være en begrunnelse for sluttvurdering, eller sees som en del av læringsprosessen? Hun forteller at lærerstudentene i stor grad benytter seg av muligheten til å søke om begrunnelse, og at dette per nå er svært ressurskrevende både for vitenskapelig ansatte og administrasjonen.

– Vi skal selvfølgelig oppfylle krav fra studentene om begrunnelse på karakter, men formen dette gjøres i krever mye tid og ressurser. Studentorganisasjonene bør spørre seg om de vil at den allerede hardt pressede administrasjonen ved NTNU skal bruke ressursene på automatisk begrunnelse, eller om studentene er bedre tjent med at ressursene brukes på noe annet.