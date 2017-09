Studentkor til kulturdugnad for Palestina

TKS er bare en av de mange som skal opptre til inntekt for palestinske skolebarn i Nidarosdomen 20. september.

Onsdag kveld den 20. september arrangeres kulturdugnad i Nidarosdomen til inntekt for barn i Betlehem. Studentersamfundets kvinnekor er en av aktørene som deltar under arrangementet.

Arrangementet er til for å støtte de palestinske ofrene av konflikten, og for å understreke viktigheten av at landet igjen blir fritt. Konserten, og kulturdugnaden, markerer Palestinas 50 år under israelsk okkupasjon og 70 år i landflyktighet.

TKS til Nidarosdomen

– Vi ble spurt om å fremføre på denne konserten, så vi kan ikke si at vi deltar på eget initiativ eller med politisk standpunkt som bakgrunn. Forklarer styremedlem i TKS, Trondhjems Kvinnelige Studentersangforening, Tora Hustad.

Hun spesifiserer at de ønsker å skinne lys på menneskene som lever livene sine midt i konflikten, heller enn politikken bak.

– Vi føler at det er veldig viktig å delta for de enkeltindividene som lever i et okkupert området, og som på den måten blir frarøvet friheten sin. Selv om Palestina-konflikten er en vanskelig sak er det veldig viktig at vi studenter engasjerer oss. Vi i Trondheim lever i en trygg boble, men vi må tørre å se ut og se de som ikke har det like bra som oss, forklarer hun videre.

Bredt program for kvelden

14 artister og grupper deltar for å tjene inn penger til saken, blant dem kjente navn som Trondheimsolistene, Moddi og Lars Bremnes. Tora Hustad fra TKS forteller videre at koret gleder seg til konserten.

– Nidarosdomen er jo et fantastisk lokale, så det blir en fin konsert uansett om man er politisk engasjert eller ikke.

Festivalen vil også ha en utstilling på Trondheim Torg og i Vår Frues Kirke av billedkunstner Brynhild Bye-Tiller.

Transform,Trondheim

Konserten arrangeres av Transform,Trondheim International Festival i samarbeid med Nidaros Domkirke og Vår Frues menighet, samt Palestinakomiteen Trøndelag. Transform har de siste årene arbeidet for å gi større kulturforståelse mellom det etnisk norske samfunnet og innvandrere.

«Vi markere dette symboltunge året med kjente artister i solidaritet med en undertrykt røst. Sammen gir vi palestinerne vår kulturelle stemme», forklarer Transform på arrangementets nettside.

Konserten er en dugnad der overskuddet vil gå til Diyar kulturskole for barn og unge i Betlehem.