Grønnere Ugress i år

Et komprimert program gjorde årets Ugress til en suksess. Vi tok en stikkprøve på festivalen.

Fra 13. til 17. september ble kulturfestivalen Ugress arrangert av Litterært Kollektiv for tredje år på rad. Festivalens målsetning er å formidle litteratur gjennom ulike former, noe årets program bar preg av. Blant arrangementene var midtnorsk delfinale i NM i poesislam, Litteraturseilas og Litterært Kollektivs nyeste konsept Litteratur pluss.

Diskusjoner i Litteratur pluss

Den 14. september lanserte Litterært Kollektiv sitt nyeste konsept, Litteratur pluss, på Dokkhuset. I programmet kaller Litterært Kollektiv konseptet en tverrfaglig undersøkelse av litteraturen. Under denne helaftenen ble litteraturen undersøkt i sammenheng med politikk, kritikk og musikk gjennom to samtaler, en debatt og en konsert.

Foto: Mari Haugan Temperaturen steg under paneldebatten.

Første samtale dreide seg om politikk og litteratur, og gjestene var Ingvild Lothe og Martine Johansen, begge forfattere av litteratur som omtales som politisk. Høgskolelektor Ingri Løkholm Ramberg var en godt forberedt samtaleleder, og førte de to gjestene inn i temaer om politikkens rolle i egen litteratur, sosiale mediers rolle i samtidslitteraturen. Lothe hadde en tendens til å rote seg litt bort fra tema, men Johansen og Løkholm Ramberg gjorde gode figurer og samlet samtalen der det trengtes.

I andre samtale diskuterte litteraturviter Frode Lerum Boasson og litteraturkritiker Olaf Haagesen kritikkens rolle. Samtalen utviklet seg etterhvert til en slags polarisert ”debatt”, med en humoristisk vri, om litteraturviterens versus litteraturkritikerens rolle. Samtalen startet muligens litt treigt ut, men etter hvert som den kom ordentlig i gang slappet også samtalepartene av og skapte god og interessant underholdning.

Planlagt å vare i tre og en halv time kunne arrangementet skremt bort enhver, inkludert de mest hardbarka litteraturinteresserte. Arrangementet bar også preg av slitne debattanter da de fire forhenværende gjestene skulle diskutere litteraturen i sammenheng med fire myter. Samtalen gikk litt seinere enn i de to tidligere samtalene, og debattleder Ramberg fikk slite litt for å få gjestene på gli. Diskusjonen utviklet seg likevel til å bli både livlig og informativ.

Universets konsert ble et friskt pust som fullendte kvelden etter en litt tyngre debatt. Tekst og musikk utfylte hverandre med poet Bård Torgersen som frontfigur. Torgersen deklamerte lengre tekster med et teatralsk engasjement og gav kvelden en velfortjent avslutning.

Strikk og politikk

Også håndarbeidsinteresserte fikk noe å underholde seg med under Ugress-festivalen. Arrangementet Strikk med mening ble holdt i Prisløs sine lokaler på lørdag 16. september og tre strikkeentusiaster brukte samtalen til å diskutere hvordan strikking også kan være politisk. Jenny Keller og Markus Keller har skrevet boka Strikk med mening, en strikkebok med oppskrifter på strikkeplagg prydet av ulike politiske symboler. Kathrine Frey Frøslie driver bloggen statistrikk.no hvor hun bruker strikk og strikkeoppskrifter til å formidle kunnskap om statistikk og samfunn.

Foto: Benedikte Bakkeby Øverli Det var god stemning da politikk og strikking ble knyttet sammen.

Turi Marte Brandt Ånerud viste seg å være nesten overflødig i rollen som samtaleleder, da gjestene viste seg å være utrolig engasjerte og snakkesalige. Publikum ble invitert med i praten, og etter hvert utviklet arrangementet seg til en større samtale enn den mellom de tre gjestene. Blant annet kom samtalen innom hvilken rolle strikking kan ha som politisk virkemiddel, hvordan noe som oppfattes politisk i utlandet, ikke gjør det i Norge og hvilke saker gjestene formidler gjennom strikkingen.

Luket bort

Ugress 2017 hadde et variert program, som burde ha noe å tilby de fleste kulturinteresserte i Trondheim. Sammenlignet med de to forhenværende festivalene, var programmet komprimert, men framsto også som ryddigere og mer kvalitetstungt enn tidligere år. Mens Litteratur pluss-arrangementet var av det mer litterære slaget, beveger for eksempel arrangementene under Kulturnatt seg lenger utenfor litteraturens rammer. De overnevnte arrangementene var velarrangerte, med en god blanding av gjester som kunne gi ulike perspektiv i samtalene om litteratur. Samtalelederne var kompetente mennesker som kjente sin rolle.

Merknad: Siri Aurland Bredesen som er del av Litterært Kollektiv, er også radiojournalist i Bokbaren, et produkt av Studentmediene i Trondheim.

Dersom du vil høre mer om Ugress-festivalen bør du sjekke ut Bokbarens utesending fra festivallokalene fredag 15. september her.