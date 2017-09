– Det er ikke din feil

En undersøkelse i Bergen viser at tre prosent av kvinnelige studenter har opplevd seksuelle overgrep.

Undersøkelsen, som ble gjennomført i mai i år, ble besvart av 3978 kvinnelige studenter ved ulike undervisningsinstitusjoner i Bergen. Her kom det også fram at åtte prosent sier at de kjenner noen som har blitt utsatt for overgrep, skriver Studvest.

I studentmiljøet er overgrepene ofte relatert til fest, da også med alkohol involvert. Jannike Bremar Johannessen ved Bergen sentrum politistasjon opplyser at 36 prosent av kvinner som anmelder voldtekter ikke husker like mye av hendelsen på grunn av alkohol.

– Alkohol er den største utfordringen når det gjelder etterforskning av seksuelle overgrep. Det gjør jobben vår vanskeligere, sier Johannessen til Studvest.

Flest overgrep blir utført av bekjente

Ifølge Grace Gjuvsland, daglig leder ved Senter mot Incest og seksuelle overgrep i Hordaland, blir de fleste overgrepene utført av venner eller bekjente av offeret. Det kan dermed oppleves som en større påkjenning å anmelde saken fordi det for eksempel kan påvirke det sosiale livet.

Antall unge som oppsøker hjelp hos senteret i Hordaland har økt de siste årene. Gjuvsland mener at dette blant annet kommer av flere kampanjer fra senterets side. Hun påpeker viktigheten av at det aldri er offeret sin feil.

– Du må være fullt klar over at det ikke er din feil. Man skal ikke føle noe skam eller skyld for det som har skjedd, understreker hun.