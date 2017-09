Alt man ønsker, og mere til

Albumanmeldelse: Sandra Kolstad - San Silva

Sandra Kolstad er, til tross for at hun har tre album å skilte med fra før av, litt som den nye jenta i klassen. Hun spennende, litt spesielle som ingen egentlig kjenner, men alle er enige om at er dritkul. Selv om hun har en god håndfull kritikerroste utgivelser under beltet, har navnet Sandra Kolstad aldri festet seg helt utenfor spesielt interesserte kretser. Med San Silva beviser Kolstad at det er all grunn til å dra fram superlativene og la seg begeistre.

Produksjonene har ett og et halvt bein trygt plantet i det moderne pop-landskapet, men er proppa med lekne detaljer som både overrasker og behager. Selv om vi i all hovedsak snakker om poplåter som umiddelbart fenger og inneholder mange velkjente elementer, har Kolstad sammen med medprodusent Yngve Sætre en evne til å sette egenarten i sentrum. Om det er quirky synther som smelter sammen med Sandras stemme i låta «Death by Water», eller den seige, hypnotiske trommebeaten i fantastiske «Dance On», er mantraet her egenart og lekenhet.

Åpningssporet «The Great Unknown» er nærmest en maktdemonstrasjon i nettopp denne catchy egenarten, som inspirerer til klønete dansing, og vokser for hver lytting. Andre høydepunkter er singlene «Hurricane» og «Mango Corner». På sistnevnte står Miss Tati for vokal, og det er ikke stort annet å si enn at det funker som F.

Det er dog ikke alle låtene som treffer like hardt som de overnevnte, men hver låt oppleves som noe eget, har sine individuelle kvaliteter, og alle ti sporene smelter sømløst sammen til et bunnsolid album.

San Silva er en plate som burde finne sin vei inn i de tusen studenthybler og hjem. Finn fram det gode headsettet, schmell opp lyden ett hakk mer enn vanlig, og hør gjennom plata fra start til slutt. Det fortjener du, og det fortjener Sandra Kolstad.