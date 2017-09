Imitating Aeroplanes – Planet Language

Når sideprosjekt blir ekte vare.

Imitating Aeroplanes er den kunstneriske sammenslåingen av The Wombats-bassist Tord Øverland-Knudsen og Team Me-vokalist Marius Drogsås Hagen. Med relativt lav fartstid som duo har de nå sluppet et relativt kort, men eksplosivt, debutalbum. I høst kan du se dem i Dødens Dal, der de skal gjøre publikum varme i trøya før Highasakite.

Både The Wombats og Team Me har gjort det utrolig bra med sine helt egne konsepter og uttrykk, og det er en lettelse å høre at kombinasjonen drar det beste fra begge. Allerede på første låt «Roppongi Hills» hører man den optimistiske og nostalgiske rytmen av The Wombats, og de storslagne og drømmende avvekslingene fra Team Me.

På den andre siden, og ikke så overraskende, er mange av låtenes elementer litt for gjenkjennelige. Hadde jeg for eksempel slått på radioen midt i «Stomping Ground», hadde jeg tenkt det var en gammel Team Me-låt jeg ikke hadde hørt enda. Det skal derimot ikke holdes imot Hagen at han har en karakteristisk vokal, som kan gjenkjennes i omtrent alt. Ikke fiks det hvis det ikke er ødelagt, og alt det der.

Det morsomme med duo-prosjekter som dette, er at reglene kastes litt ut av vinduet, spesielt i albumets siste halvdel. Det er tendenser til alt fra psykedelisk Gorillaz-aktig synth, og basstung glad-pop. Til gjengjeld for at albumet er på knappe åtte spor, dras de ut i opp til åtte minutter, med fete synth-soloer og harmonisk koring – jeg tok meg selv i høre siste halvdel av «Billy Boel» mange, mange ganger.

Planet Language er den type album man virkelig kan lene seg tilbake og bare lytte til, for fy søren så behagelig det er.