Hipp, hipp, homo!

– Mer synlig høyreekstremisme har gitt oss støtte, sier Pride-sjef Ohlgren.

TRONDHEIM PRIDE ♥ Årlig festival som fokuserer på mangfold og LHBT-miljøet. ♥ Arrangert under nåværende navn siden 2012, da de erstata Homuka og Skakkfestvalen. ♥ Arrangeres av Fri Midt-Norge og Skeiv Ungdom Trøndelag. Kilde: Trondheim Prides facebook-side

Årets Pride-parade var rekordstor. 8000 møtte opp, målt opp mot 3500 i fjor og 2000 året før. Pride-general Sverre Ohlgren sier de har vært mer synlige enn tidligere år, og at de har fått drahjelp fra Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfolds kampanje #gåformeg. Gjennom kampanjen kunne man melde seg på toget og gå for en som av ulike grunner ikke kunne å gå selv.

– Vi har det stort sett bra her, men det er fortsatt veldig mange som ikke tør å være åpne på jobb eller hjemme, sier Ohlgren.

Årets parade har dessuten fått en mer tvilsom type drahjelp fra høyreekstreme, mener Ohlgren. I sommer demonstrerte nynazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen under parolen om å «knuse homolobbyen».

Foto: Hilde Hefte Haug VI LAR OSS IKKE KNEBLE: Rettigheter kan man ikke ta for gitt, mener Ohlgren.

FARGERIKT MANGFOLD

Det er lett å ty til klisjeer når man skal beskrive en dag som denne, men mangfold er stikkordet. Her var som sedvanlig regnbueflagg, folk i full drag-mundur og så videre. Selvsagt stilte grupper som Skeiv Ungdom, Fri og Amnesty, men det var også mangfold i tilslutta organisasjoner.

Linjeforeninger og representanter fra Den norske kirke og Metodistkirken var til stede. Miljøpartiet de grønne trakk i smilebåndene med parolen «Ja til biflt sentrum». Den maoistiske gruppa Tjen Folket stilte med hammer og sigd og parolen «Stonewall viser vei – det er rett å gjøre opprør», med referanse til de voldelige opptøyene mot politiet i New York på tampen av 60-tallet som markerer starten på Pride feiringa. Det var ingen molotov-cocktails å spore denne septemberdagen. Tvert imot fikk politibetjentene som stilte i paraden applaus av tilskuerne.

LITT FEST, LITT POLITIKK

Paraden gikk fra Krigsseilerplassen like ved Raddison Blue Hotell til Torget, hvor det var duka for appeller og underholdning. Idet togets baktropp begynte å fylle opp plassen, kunne man skimte flaggene til Åpne Høyre og Fremskrittspartiets ungdom. De forlot stedet før Under Duskens utsendte journalist rakk å stille et eneste kritisk spørsmål om Solveig Hornes periode som likestillingsminister.

Foto: Hilde Hefte Haug

– Vi lar oss ikke kneble, erklærte Ohlgren fra scenen, til stormende applaus.

Leder Ingvild Endestad i Fri la vekt på internasjonal homokamp, i lys av Donald Trumps presidentskap og den grusomme behandlinga av homofle i Tsjetsjenia, til stor jubel. Jubelen stilnet betraktelig da representanten fra fagforbundet Delta entra scenen med et noe traustere hovedpoeng: Viktigheten av mangfold i morgendagens arbeidsliv. Stemninga tok seg opp igjen da Skeiv Ungdom fkk mikrofonen. At staten nå anerkjenner mer enn to kjønn, var kravet derfra.

Foto: Gunnar Dresler

EN PARADE FOR ALLE

Pride er fortsatt viktig, sier Ohlgren, ikke bare for kampene som gjenstår her til Pride er fortsatt viktig, lands, men også som en sympatimarkering med organisasjoner i andre land uten like mange rettigheter som i Norge. Selv disse rettighetene er det viktig å fortsette å kjempe for.

– En rettighet kan vi ikke ta for gitt, sier Ohlgren.

Ohlgren gjør det klart at Pride er for alle, uansett kjønnsidentitet eller legning.

– Alle er velkommen og har en plass her, sier han