Usikkerhet rundt UKA-17s verdensrekordforsøk

UKA Rundt 17 sikter etter verdensrekord fra 1977. Den rekorden har blitt slått flere ganger, men er nå glemt av Guinness rekordbok.

Et stafettlag bestående av rundt 2000 deltakere skal i oktober løpe over 9000 kilometer i løpet av 38 døgn for å markere UKAs 100-årsjubileum. Rekorden de satser på å slå er lengste distanse tilbakelagt av ett og samme stafettlag.

Rekorden ble i sin tid først satt av NTHI, NTNUIs forløper, under sin versjon av løpet under UKA Rundt 77. Der løp 1600 deltagere kontinuerlig i 33 døgn og tilbakela totalt over 9600 km. Dette skriver UKA Rundt 17 på Facebook-siden for arrangementet. Årets løp skulle også slå rekorden for lengste sammenhengende idrettsarrangement og flest antall deltakere på ett stafettlag, men etter å ha søkt til Guinness, har de kun fått innvilget søknaden om lengste distanse tilbakelagt av ett og samme stafettlag.

Ikke riktige rekorder

Muligens er det ikke disse rekordene årets løp må slå, om de skal bli rekordholdere. Knut Hunstad, tidligere deltaker i UKA Rundt 85, var med på å slå rekordene fra '77, og det med langt flere deltakere og kilometer enn årets forsøk har som mål å oppnå. Han har vist engasjement på Facebook-siden til UKA Rundt-arrangementet og kontaktet dem gjentatte ganger med bevis på bragdene fra '85.

Hunstad mimrer tilbake til egen deltakelse, og forteller om hvordan han, som var med i svømmegruppa, løp med svømmeføtter og deretter svømte over Nidelva under sin etappe.

— Vi slo rekordene på både antall deltakere og distansen i 1985, sier Hunstad.

Den gang deltok 2660 deltakere i et løp på 16 936 kilometer. Stafetten tok til sammen 55 døgn å gjennomføre, og havnet i Guinness rekordbok de påfølgende årene. Seks år senere løp tyve brannmenn fra Melbourne 17 391 kilometer, og slo dermed rekorden i lengste tilbakelagte distanse av ett og samme stafettlag.

Oppsøkte bibliotek for svar

Foto: Faksmile Fra Guinness rekordbok 1995 utgitt av Schibsted. Før Melbourne Fire Brigade tok den i 1991 var NTHI innehaver av distanserekorden.

Positiv til arrangementet

— Det var veldig hyggelig å se at UKA-17 skulle ta opp igjen tradisjonen med UKA Rundt. Jeg gjentar gjerne etappen min med svømmeføtter over Elgeseter Bro, sier Hunstad, som er glad for at NTNUI får en rekord på bok likevel, selv om det er forvirring rundt hva som er den offisielle verdensrekorden.

Han mener det er uproft at Guinness World Records ikke klarer å holde styr på egne tall, og mener dette setter Guinness' troverdighet som rekordarkiv i et dårlig lys. Hunstad synes også det er synd at de tidligere rekordene er visket ut fra rekordbøkene.

– Det var nåværende leder i NTNUI, Emilie Zakariassen, og tidligere leder av Samfundet, Gabriel Qvigstad, som sammen fant bilder fra stafetten i 1977 og fikk ideen om å gjenta dette i år, forteller prosjektleder Katrine Lind Hegg i UKA Rundt 17.

Det ble tatt opp med hovedstyret til NTNUI. Det var interesse for ideen, så de bestemte seg for å gjøre det. De tok kontakt med Tore Gulli, som ledet stafetten i 1977, og fikk både bilder og informasjon fra stafetten, uten at noe forsøk fra UKA-85 ble nevnt.

Ikke i arkivene til Guinness

Det var fra denne informasjonen de hentet rekordene, men de tok også kontakt med Guinness.

— Jeg spurte Guinness om rekordene, og om de var slått siden, men fikk svar om at de ikke hadde noen slike rekorder registrert, verken fra 1977 eller senere, forteller Lind Hegg.

NTNUI gikk gjennom sine arkiver uten å finne noe, så søket etter en annen rekord med faste og pålitelige tall ble vanskelig. På grunnlag av denne usikkerheten falt valget på å forholde seg til de rekordene fra 1977, som de hadde faktiske tall på.

— Vi har hele tiden gjort den bakgrunnssjekken vi mener har vært nødvendig, og da både arkiver og Guinness ga samme svar tenkte vi ikke over at vi burde lete mer, sier Lind Hegg.

Positive til engasjement og samarbeid

NTNUI stiller seg positive til engasjementet til Knut Hunstad, og de sier seg villige til å bidra med å rette eventuelle feil.

– Rett skal være rett, og det er bra at folk er engasjerte, sier Lind Hegg.

NTNUI endret ikke på arrangementsbeskrivelsen etter at Hunstad hadde påpekt at tallene var feil. Hegg forklarer dette med at de ventet på svar fra Guinness, og helst ville unngå å forvirre deltakerne med stadig nye tall. Da Guinness endelig ga lyd fra seg, kunne NTNUI annonsere at distansen de må slå er 5639,6 kilometer.

NTNUI skal framover samle så mye informasjon som nødvendig om de tidligere rekordene fra '77 og '85 for å få disse godkjent, og gi senere arrangører bedre utgangspunkt for å ta rekorden tilbake.

– Jeg synes det er en grei løsning. De prøver å få NTNUI tilbake i Guinness, samtidig som de sier de skal samle info for å få godkjent de gamle rekordene, men det vil helt tydelig ta lang tid, sier Hunstad.