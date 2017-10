Ikke skjul ensomheten

LEDER: Ensomhet har ingen fysisk markør. Personer som utad virker glade og sosiale, kan like ofte kjenne på en indre ensomhet.

LEDER





År etter år blir Trondheim kåret til Norges beste studieby. Hver høst flytter flere tusen nye studenter til byen, i håp om å bli en del av studiemiljøet. Likevel viste en undersøkelse utført av studentsamskipnadene i Oslo, Bergen, og Trondheim i 2014, at trondheimsstudentene er de mest ensomme i landet. Én av seks studenter oppgir at de er ensomme. Skyldes det at vi har for høye forventninger til vår egen studietid?

Etter to intense fadderuker, hvor alle nye studenter sluses inn i det sosiale miljøet, er det ikke uvanlig å sitte igjen med en tomhetsfølelse. Opplevelsen av å være en del av et fellesskap kan motvirke ensomheten, men for de som føler at de ikke passer inn, kan det ha motsatt virkning.

Ensomhet har ingen fysisk markør. Personer som utad virker glade og sosiale, kan like ofte kjenne på en indre ensomhet. For vi kan være ensomme selv om vi har mye å gjøre, og mange å være med. Bevisst eller ubevisst vil vi alltid sammenligne oss selv med andre. Dersom det ser ut som andre har mer spennende liv, påvirker det humøret og selvfølelsen vår. Likevel forsøker vi å framstå som bedre versjoner av oss selv, og unngår å vise andre de sidene vi selv misliker. Det gjør at vi glemmer hvor menneskelig det er å føle seg alene en gang i blant.

Til tross for at vi heier fram de som tør å fortelle om ensomhet i media, er det fortsatt et tabu. Når vi møter familie og venner vi ikke har sett på lenge, vil det for de fleste sitte langt inne å innrømme det at de har kjent på ensomhet. I dagens samfunn er det forventet at alle skal være selvstendige og lykkelige. Lever vi ikke opp til forventningene føler vi oss mislykket.

Mange assosierer ensomhet med å være svak. Det gjør at vi ikke tør å snakke om den. Vi unnlater å dele det vonde med de rundt oss, og tabuet blir opprettholdt. Alle opplever ensomhet i løpet av livet, og det må ikke være en skam å innrømme at vi ikke alltid har det bra. Vi trenger ikke å leve opp til forventningen om at studietiden skal være den beste tiden i livet - hele tiden.

Les også om Sit og NTNUs små tiltak for å gjøre det enklere for studenter å få kontakt