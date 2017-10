- Jeg kunne gått til sak mot media mange ganger

Etter mange viltre år har Rune Rudberg falt til ro.

Rune Rudberg Alder: 56 år Aktuell med: Å være Rune Rudberg. Ditt råd til trondheimsstudenten? La Rune Rudberg band få spille på Samfundet. Også må dere følge med på skolen og bli flinke. Jeg har knapt ni års skolegang selv, så jeg har ikke noe bedre råd å komme med. Din beste kulturopplevelse? Da jeg så Status Quo på sentrum scene. De spilte bare låter jeg kunne fra før. Dessuten lager jeg jo en del gode kultur­- opplevelser selv, hehe. Guilty pleasure? Det vil jeg ikke svare på. Kjendis du kunne du tenke deg å bo i kollektiv med? Jeg vil bo med Henning Solberg, fordi han alltid er glad. Også lager han mye god mat, selv om alt kanskje ikke er like sunt, men det gjør ikke noe

Det er 30 år siden Rune debuterte som plateartist med låta «Ut mot havet», men det er kanskje ikke musikken hans som har fått mest omtale i media.

Først ble han kjent som mannen som hadde ligget med over tusen damer, seinere ble et nakenbilde av ham på spredt rundt på internett. Ellers har det vært noen konkurser, litt GHB og 45 dager i fengsel, men plutselig ble det stille fra Rune.

– Jeg følte jeg var i ferd med å bli voksen, og da er det ikke alt som kler deg like godt. Derfor la jeg om livet.

«Nå har alle folk fått se’n»

Det var i 2007, da de famøse nakenbildene ble distribuert rundt på nett, at han bestemte seg for å legge om kursen.

– Det tok tre år før jeg skjønte at jeg var kjendis, og da var det litt seint å begynne å oppføre seg som en. Jeg synes man skal være seg sjæl. Javel, så har jeg gått på en smell en gang iblant, men hvem har ikke gjort det. Forskjellen er jo at andre folk slipper å lese om det i avisa dagen etterpå.

I VG ble Rudberg-bildet førstesideoppslag med stort fotografi og overskriften «Het sex med hemmelig kjæreste». Det ble et mediedrev uten like.

– Hvis det hadde vært noen andre enn meg, hadde media aldri slått opp saken med fullt navn og bilde. Personvern er noe jeg har vært fritatt for i alle år.

Rune mener at media forsto at han ikke ville lage noen stor sak ut av skriveriene.

– Jeg kunne gått til sak mot media mange ganger, og vunnet. Men skaden hadde jo allerede skjedd. Det meste blir glemt, og noe henger ved. Det er det bare å leve med.

Han har valgt å la være å dvele over gamle tabber, og taklet det heller på en annen måte. Samme år ga Rune ut låta «Nå har alle folk fått se’n», der han på selvironisk vis synger om nakenbildene.

Drakk Munkholm på Hotel Cæsar

Gjennom 40 år som artist har han skrevet tekster til over 100 låter, og spilt inn enda flere. Han har blant annet skrevet to låter om Hotel Cæsar. Den evigvarende såpeserien som har gått sin gang på TV 2 siden 1998, ble tidligere i år tatt av lufta.

– Jeg har ikke sett på Hotel Cæsar de siste årene, men jeg så den første sesongen, før jeg datt av lasset. Man trenger ikke å se så mange episoder for å lage en låt. De karakterene jeg liker best er Storm og Svein Krogstad. Det å ha med noen rabagaster er med på å sprite opp serien.

Rune har også hatt en rolle i serien, men han har likevel ingen planer om å satse på en karriere som skuespiller.

– Jeg satt i baren og drakk Munkholm, mens jeg fortalte Svein om hva han ikke skal gjøre hvis man blir rockestjerne. Selv er jeg for lat til å pugge replikker. Jeg liker bedre å sitte hjemme og skrive låter.

Gamer med Petter Solberg

I hans mest kjente sang, «Ut mot havet», synger Rune om en pike som heter Maria. Hvem Maria er vet ikke Rune.

– Hehe, jeg vet egentlig ikke hva låta handler om en gang. Jeg har flere låter der jeg synger om Maria, så det er vel bare et navn som egner seg godt i en sangtekst

Hva med «Playstation 2 – sånn kan det gå.» Er det en selvbiografisk låt?

– Ja, den handler om meg.

I «Playstation 2» synger Rune om en mann som spiller WRC og Gran Turismo. Han har ikke vanlig håndkontroller, men pedaler og ratt, noe Rune også har hatt.

– Jeg fikk pedaler og ratt av Henning og Petter Solberg. Vi spilte hele tiden, fra klokka sju om morgen til langt utpå kvelden.

Han forklarer at gamingen etter hvert ble en altoppslukende hobby. Telefonen gikk varm, for da Rune slo Petter, måtte han jo ringe å fortelle om sin nye rekord. Litt etterpå ringte Henning og fortalte at han hadde slått dem begge, og sånn gikk dagene.

– Til slutt hadde jeg tre TV-er, tre ratt, og tre sett med pedaler. Folk kom innom huset mitt hele tiden. Det er jo skilsmissegrunn, sier Rune og ler.

Ble det skilsmisse da?

– Vi ble skilt seinere, men ikke på grunn av det.

Vil ikke danse

Ryktet som sjekkekonge og skjørtejeger henger fortsatt ved Rune Rudberg. Damer er noe han lei av å snakke om – det er gammelt nytt.

– I begynnelsen gjør man alt for å bli mest mulig kjent. Etterpå gjør man alt for å gjemme seg bort. Jeg har jo ikke gjemt meg bort bevisst, men jeg gjør ikke alt for å stikke meg fram heller.

Rune sier at han styrer unna mye, og at han ikke blir å se i Skal vi danse, til tross for han hvert år blir spurt om å delta. Nå konsentrerer han seg mest om musikken og Shortcar-kjøring, der han vant NM i 2010.

Vil bare være Rune

Det blir heller ikke så mange turer på byen som før. Etter å ha spilt for fulle folk i mange år blir man etter hvert litt lei av fyll, forteller Rune.

– Om jeg går på byen vil folk gjerne slå av en prat eller ta en selfie. Det er hyggelig det, men de fleste kjenner meg jo som «kjendisen» Rune Rudberg. Jeg liker aller best å være den vanlige Rune – han som naboen sier hei til på butikken.