Drittsekkens guide til publikumstraversering

Hvordan komme seg helt foran på konserter, når du glemte selvrespekten hjemme.

Silhuetten av UKA har begynt å vise seg i horisonten. Med en ganske underveldende lineup til et hundreårsjubileum å være, i tillegg til overprisede billetter, blir det ekstra viktig å gjøre det meste ut av de konsertene man tar seg råd til. Tingen er at den beste opplevelsen skjer rett foran scenen. Hvorfor nøye seg med edle dråper fra en lett tilgjengelig bar, når du kan slukke tørsten med svettedråpene til vokalisten?

Hvordan man kommer seg fram dit er utfordringen. Mange tror at timevis med å stå i kø gir deg de mest ettertraktede skueplassene. De kan ikke ta mer feil. Det eneste det fører til er utmattethet, og man kommer til å ende bokstavelig talt ute av dansen. Så hvordan kommer du deg da helt foran med energien i behold?

Svaret er at du må være kreativ. Enda viktigere er at du må kaste både din egen selvrespekt og respekten for andre mennesker i søpla. Fyre opp livet i din indre narsissist. Overbevise deg selv om at psykisk normative mennesker ikke fortjener den plassen like mye som deg. Nå er ikke den norske konsertkulturen så mye å skryte av fra før, så dette bør ikke være et stort problem for de aller fleste.

Når du har fått til det, er tanken at du kan bruke denne guiden som en introduksjon og inspirasjon til videre utvikling av dine evner innenfor publikumstraversering, eller «sniking» som svakere mennesker kaller det. Jeg kommer til å gå gjennom fire grundig utprøvde metoder som garantert kommer til å få deg lenger fram, dog med risiko for spisse albuer eller en øl tømt over hodet. Klipp metodene ut, legg lappene i lomma, og prøv dem ut selv på konsertene under UKA.

«Den sjangerblinde mosheren»

Anbefalte konserter: Future, Emil Stabil og $ushi x Kobe

Nødvendig utstyr: Singlet, langt hår og mye kalsium i dietten.

Moshpits tilhører som regel konserter med høyt energinivå. De midlertidige åpningene i folkemengden brukes vanligvis til å la energi og entusiasme få utløp, men er samtidig en gyllen mulighet til å komme seg 10-30 meter lenger frem. Dette kan veldig lett utnyttes. Med nok engasjement kan man få en moshpit til å åpnes i området foran deg, som om du var Moses og publikummet var rødehavet. Like før åpningen lukkes, sprinter du igjennom. Etter en tre-fire gjentakelser, er sjansen for å ha nådd målet stor.

Et lavere energinivå er ikke et hinder for å lage moshpits også på de andre konsertene. Prøv det ut på Astrid S for eksempel. Dette krever hakket mer engasjement og man må tåle noen stygge blikk, men det er fortsatt svært mulig å gjennomføre. Ikke la anstendigheten være et problem. Det eneste unntaket er på Knaus, da sannsynligheten for at moshpiten dytter deg ut av lokalet er større enn at den dytter deg foran. Effektiviteten til denne metoden øker eksponentielt med hvor mange man er.

Rangeringer: Effektivitet 5/5

5/5 Forberedelser 1/5

1/5 Risiko 5/5

5/5 Energibruk 5/5

«Faux-Romani»

Anbefalte konserter: Alt i Dødens Dal

Nødvendig utstyr: Sjal, remapose og god retningssans.

Hvis du liker å leve langt forbi grensen av hva som er politisk korrekt, er denne metoden midt i blinken for deg. Fra mine observasjoner, er det én folkegruppe som er flinkere enn alle andre til å manøvrere seg gjennom en folkemengde: Romfolk som plukker pant for å tjene til livets opphold. Er det noe den vestlige verden er flinke til, er det å utnytte seg av vanskeligstilte folkegrupper for egen vinning. Ikke bare skal vi utnytte, vi skal imitere. Få på deg sjalet, øv inn krokryggen og finn en litt sliten plastpose. Snik deg inn mellom benene til de foran deg, og plukk opp en tom ølboks i blant, for å vedlikeholde illusjonen. Så lenge du ikke viser ansiktet, vil folk ha sympati og la deg slippe fram. Beveg deg bevisst mot lyden av musikken, og du vil nå scenen til slutt. Ta av deg sjalet og nyt konserten. Ikke glem å donere gevinsten du plukket opp underveis til en faktisk panteplukker, for marginalt mindre minuspoeng på karmaen.

Rangeringer: Effektivitet 3/5

3/5 Forberedelser 4/5

4/5 Risiko 4/5

4/5 Energibruk 3/5

«Jeg går Indøk»

Anbefalte konserter: Martin Garrix, Lorde og Astrid S

Nødvendig utstyr: Wingman, avslørende klær og kjønnshormoner.

Oppkalt etter Trondheims frekkeste sjekkereplikk, utnytter denne metoden seg av mengdene single, kåte studenter i UKA-publikummet. Her får du endelig nytte av evnene du har opparbeidet deg gjennom mange svette bodegakvelder. Det er absolutt vitalt å være minimum to personer når man skal prøve seg på dette her. Uten diskriminering prøver du deg på første person av foretrukne kjønn du kan komme deg fram til. Få denne personen til å like deg godt nok til at din tilstedeværelse er velkommen. Samtidig speider partneren din etter nye byttedyr, foran dere. I det partneren din får øynene på en åpen sti til et nytt byttedyr prikker hen på skulderen din. Dere bykser fram og bytter roller. Etter en del gjentakelser, kan man komme seg helt fram til gjerdet. Det fine med denne metoden er at man får seg noen pauser underveis, hvor man kan nyte musikken. Det må advares at hvis man prøver seg alene, kommer man ikke langt. Fristelsen for å bli stående med et mottakende byttedyr underveis tar fort overhånd, uten en partner til å hente deg ut av det.

Rangeringer: Effektivitet 2/5

2/5 Forberedelser 3/5

3/5 Risiko 2/5

2/5 Energibruk 4/5

«Hirudo medicinalis»

Anbefalte konserter: ALLE

Nødvendig utstyr: Skarpt blikk, god spenst og anonymt utseende.

På norsk kjent som den europeiske blodiglen. Når alt annet feiler er det denne metoden som gjelder. Du stiller opp på konserten med hodet hevet høyt. Ikke for å se på scenen, men ut over publikum. Hvis det ikke er deg, så er det garantert noen andre som prøver å komme seg lenger fram. Se etter lenker av personer som beveger seg, og hekt deg på enden av toget i det muligheten byr seg. Følg toget til endestasjonen, og gjør deg klar til å hoppe på neste. Etter en stund er du kanskje heldig nok til at noen andre har hektet seg på deg. Gratulerer, du har fått nye venner. Avslutt med å styre toget du nå har blitt konduktør på av sporet, og inn i front. Med nok folk blir det en enkel oppgave å bryte seg igjennom det siste stykket. Her kan dere være litt ekstra kreative og for eksempel danne en spydspiss for bedre penetrering. Kun fantasien setter grensene.