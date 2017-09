Med disse appene kan du imponere med dine ølkunnskaper. Vi har plukket ut fire apper som tar for seg pris, kvalitet og produksjon.

Foto: Mia Edvardsen

Alt har sin pris

Ølpris

Som en økonomisk bevisst student, er det viktig å gjøre edruelige avgjørelser før man begir seg ut på byens kneiper og nattklubber. Brukbar øl, stedets atmosfære og stamkunder er selvsagt noe å ta i beregning. Prisen for de deilige desiliterne blir derimot kritisk om man bare trenger et vannhull der man kan slå seg løs, uten å gruse matbudsjettet for de neste tre ukene.

Ølpris har samlet bunnslammet av priser fra de fleste utestedene i byen, og plassert dem på kart slik at du lettest mulig kan finne fram til din neste bule. Ikonene på kartet skiller også mellom størrelse, spesialtilbud, og når på døgnet prisene gjelder. For de litt mer velstående, følger det også med en rangeringsordning, slik at man kan vurdere hvor mye prisen skal gå på bekostning av stemning og atmosfære.

Besserweisser?

Barly

Har du en liten ølsnobb i magen? Eller kanskje du lurer på hva en Weihenstephaner hefeweissbier-dunkel er, uten å måtte ta et årsstudium i tysk regionalisme? Det går til nød an å spørre bartenderen, så lenge du er forberedt på sleske glis og dømmende blikk. Hvis du heller vil brife med kunnskap som overgår selv de mest skitne gatehipsterne, har Barly alt du trenger å vite om øl og hvor i byen du finner det.

Barly gir deg muligheten til å oppgi hvilke ølsmaker du foretrekker, og skreddersyr dermed en anbefaling. Som den ølsnobben man er, eller aspirerer til å bli, får man en detaljert oversikt over hva ølen smaker, og en utfordring til å tilføre nye svevende smaksbeskrivelser. For den økonomiske besserwisseren, er også priser lagt til på de respektive pubene.

Foto: Mia Edvardsen

Kun et tapp unna

Untappd

Det er lov å være glad i øl, og å dele sin entusiasme for drikken, men å dele alle øl man drikker på sosiale medier er kanskje ikke helt heldig. De fleste av oss har nok med å navigere mellom reklame og shady venneforespørsler fra barmfagre fristerinner. Heldigvis finnes det en app akkurat for dette: For der narcissister har Instagram, har den utadvendte ølsmakeren Untappd. Det perfekte medium for å dele alt om ølen man drikker og hva den smaker.

Untappd er et sosialt ølmedium der man kan legge til venner, notere seg hvilke øl man har drukket, på hvilken bar, hva de smaker, og gi dem en karakter på en skala fra én til fem. På samme måte som Barly, gir Untappd muligheten til å holde en oversikt over hvilke øl man har drukket og hvilke inntrykk de har gitt. Det som skiller den fra Barly, er muligheten til å dele alt dette med venner og andre i nærheten.

Når ølen er god, er allting godt

Worth

Når man til slutt har åpnet hver eneste flaske, og drukket den siste dråpen med kommersiell øl, er det bare én ting igjen å gjøre: å brygge sitt eget øl. Øl har den herlige egenskapen at den stort sett aldri smaker det samme, med mindre du følger oppskriften eksakt. Ulempen med dette er at improvisering uten tilstrekkelig kunnskap, lett kan føre til spennende smaker slik som brent gummi, fis, og sur melk. Med andre ord er det greit å ha oversikten over hva som skjer under bryggingen og Wort gir nettopp dette.

Brygging er en eksakt vitenskap, og Wort er i hovedsak en ølkalkulator som kan hjelpe selv den gjennomsnittlige dragvollingen i gang med ut-regningen av alkoholstyrke. For å få et dugelig øl kreves det kontroll på sukkerinnhold både før, under og etter brygging. Wort gir muligheten til nettopp dette, samt at den tar vare på de oppskriftene man bruker, og eventuelt resultatet. Navigasjon i appen krever litt forkunnskaper om brygging, men alt er stort sett et googlesøk unna.