Konsertanbefalinger til UKA

Musikkredaksjonen gir deg sine anbefalinger til konserter under UKA.

Emilies konsertguide for band med faktiske instrumenter

Den 22. oktober huser både Pom Poko og Sløtface selveste Storsalen, hvor de smeller til med hver sin konsert. Pom Poko har utmerket seg det siste året med en elektrisk tilstedeværelse på scenen. Det poppa og punka lydbildet er sjukt fengende og forfriskende. Gruppa har spilt på en rekke festivaler i sommer. Undertegnede fikk både svaiet og sunget med på Roskilde, og anbefaler alle å gjøre det samme i Storsalen.

Foto: foto.samfundet.no

Sløtface har nettopp sluppet debutalbum, og har med ny energi en strålende mulighet til å vise seg fram under UKA. Den sarkastiske og dagligdagse tematikken, pakket inn med eksplosive gladpunk-rytmer med tæl, er underholdene, og har massevis av moshpit-potensiale. Dette blir en konsertkveld for dem som ønsker en liten flukt fra hip hop- og elektronika-konserter. Ikke minst for de som vil få meg seg et rykende fett show.

Københavnsbaserte Masasolo spiller opp med pusete og groovie indierock. Med et sommerlig musikalsk uttrykk, som ofte sammenlignes med blant annet Tame Impala, kan det fort bli hett på Knaus 11. oktober. Bandet imponerte mang en anmelder med singelen «Really Thought She Loved Me». Dette er en strålende mulighet til å få en sniklytt på debut­albumet som slippes senere i høst, og ikke minst oppleve hva vår danske nabo har å by på.

– Emilie Pedersen

Sagtann-Håvards UKA-svisker

UKA-17 byr på variert og god norsk musikk. Det første du burde glede deg til er åpningsdagen hvor, Svani spiller på Knaus. Beinhard framtidsrettet klubb- musikk, med en hurtig voksende internasjonal anerkjennelse. Skulle gjerne betalt for å dra dit, men det er jo søren meg gratis. Her kan vi forvente basstunge og spretne remixer av dine RnB- og hiphop-favoritter.

Foto: foto.samfundet.no

Det er verdt å ta turen til Storsalen den 10. oktober, når Reggie Got Beats tar med seg S. Møller Storband og sørger for en ekstremt funky og eksklusiv kveld. Den rutinerte DJ-en er ikke fremmed for å lokke folk til dansegulvet, og den ekstra dimensjonen Samfundets eget storband tilfører blir innmari spennende.

Samme dag kan du se danske Phlake i Klubben, noe som anbefales på det sterkeste. Den uka spiller også Jonas V på Knaus, en swag-fri og brennheit gateflamme fra Bergen. Jonas holder det ekte, ærlig og undergrunn. NMG-rapperen er rå, og langt fra overfladisk. Jeg anbefaler at du stiller deg i køen til Knaus tidlig for å sikre deg plass på UKAs feteste rapshow. PS: Snutfri sone.

– Håvard Bjørkøy

Stol på FEBER-Rønnern

Liker du ekstra harde beats og fordummende tekster om å være veldig rusa og dra veldig mange damer? Sjæl! Derfor skal jeg til Storsalen 17.10. når det danske hitmonsteret Emil Stabil og Bergens groveste drenger, Kobe Wan Kenobi og Onge Sushi Mane, byr opp til mosh. Ikke vær en streiting, bli med og syng hooks du ikke kan stå inne for hvis du kommer på Stortinget.

Foto: foto.samfundet.no

Husker du Lorde? Ikke de der med «Hard Rock Hallelujah», men hun der med «Royals»? Hvis ikke, hør deg opp. Den unge kiwien har snekra jams, og hun kommer til å rive i stykker Dødens Dal som hun gjorde Pavilion-scenen under årets Roskilde. Dans, grin og fortell eksen din at hen ikke er verdt en dritt. Det skader heller ikke at det er stjerneskuddet Khalid som varmer opp. Få med deg begge to den 19. oktober.

Cashmere Cat, mannen som forlot tradisjonell disk-jukking for å forfølge elektropoppen han begynte med på kødd, har siden flytta til LA og snekra låter med Ariana Grande, Selena Gomez og Kanye West. Nå velsigner han oss på Nissebjerget med en konsert i Storsalen 20. oktober og det blir helt garantert dritstek. Se opp for remixen av kanskje verdens beste låt («Sommerflørt»).

– Sigurd Rønningen

Tre ting som blir fetere enn Martin Garrix

Jeg satt midt oppe i disse litt skuffende slippdager, og lengtet etter gode nyheter en mørk septembernatt. Plutselig stod det en engel foran meg og sa: Great News kommer til UKA! Det freshe bergensbandet kommer til å gi klubben heteslag med sin heftige California-inspirerte daze-pop den 17., 18. og 19. oktober. Billettene er inkludert i inngang, og dermed har du en enkel vei til dødsbra stemning på ett av Samfundets beste konsertområder.

Foto: foto.samfundet.no

Phlake startet i 2015, og stakk av med fem Danish Music Awards i november. Roskildefestivalen måtte for første gang stenge av begge broene inn til festivalområdet da de skulle spille. De turnerer i hele Europa og USA, og nå kommer de til oss. Den 10., 11. og 12. oktober kan du få med deg at duoen smører pop og R&B utover hele Klubben, og sannsynligvis gi deg en skikkelig bra konsertopplevelse. Jeg har hørt at de er gode live.

– Anna Voje

Slutt å syte over årets UKA-bookinger - sjekk det som skjer på Knaus

Mellom en hel haug med korkonserter, salsakurs og meditasjoner, finnes det noen gullkorn som burde kunne sette en stopper for all syting over et tilsynelatende ensidig UKA-program.

Svenskene i Eldoradio spiller på Knaus 22. oktober. Bandet gjorde seg først bemerket i 2015 med slippet av debutsingelen Black and Blue. Låta gikk sin relative seiersgang på svenske P3 og utallige student­radioer over hele Sverige, og bandet ble videre beskrevet som «Trollhättans Libertines». Er du en av dem som synes det er litt kjedelig med MacBook-instrumentalister, er dette konserten for deg.

Foto: foto.samfundet.no

Den 16. oktober inntar Spellemann-nominerte Thea & the Wild Samfundets lille storstue. Thea Glenton Raknes slapp sitt kritikerroste debutalbum i 2014, og har holdt seg relativt stille siden den gang. I 2017 er hun heldigvis tilbake i manesjen, og med to nye singler i bagasjen, kan vi ingenting annet enn å glede oss til en helt spesiell kveld med Thea og hennes uanstrengte, velproduserte popmusikk.

Har du hørt om det trondheimsbaserte folk/pop-bandet Temporary? Olala, hvis ikke har du noe godt i vente. Mikael Øgaard og Jonas Utseth Peitersen møttes på Trøndertun Folkehøgskole, og har siden den gang gjestet store festivaler som Øya og Norwegian Wood, samt mottatt prisen for «Årets mest lovende artist» i 2016 under Adresseavisens Ut-awards. Gutta spiller på Knaus 6. Oktober, obligatorisk oppmøte.

– Jakob Bechmann