Buttplug til frokost

Det regner både menn, kvinner og sexleketøy. Overeksponeres vi for sex i hverdagen?

Kommentar





UKA velger å feire privilegiet vi som studenter i den vestlige verden innehar med en kveld dedikert til one night stands. Kvelden med navnet ONSdag blir nok et godt bidrag til klamydia-statistikken i Norge, men hva feires egentlig? Er det luksusen av å leve i et seksuelt frigjort land, eller blir det nok et tilskudd til et allerede overseksualisert samfunn?

Det er ingen tvil om at Norge og den vestlige verden har kommet langt siden krigen og det vi i dag hadde kalt et puritansk syn på hva som forekommer under dyna en fredagsnatt. Jesus tar ikke like stor plass i senga ved siden av oss lenger, ei heller driver den Hellige ånd oss til å la undertøyet forbli på. I et samfunn som tøyer lakenstrikken for hva som er sosialt akseptert lengre og lengre vil det alltid komme noen humper i veien.

Den seksuelle revolusjonen som skjøt fart på 50-tallet etter Kinsey-rapportene og utviklingen av prevensjonsmidler endret proposjonene på rammeverket for tilfeldige «møter» med andre mennesker. Den store, stygge konsekvensen, bedre kjent som barn, var ikke like mye en realitet av samkvem lenger, og man sto fritt til å ta et dypdykk i syndenes basseng før ekteskapet.

For ikke nok med at det er en kveld i høst dedikert til å være lett på bukseglidelåsen. Unge voksne blir pepret fra alle kanter om hvordan være best i senga, hvordan tilfredsstille partneren din, og hvilken sex-stilling du burde frekventere basert på stjernetegnet ditt. Det siste er ikke tull. Bare ta en titt på sider som Kk.no eller Cosmopolitan, og du vil aldri kunne se på frittataen din, og hva den kan gjøre, på samme måte igjen. Den kanskje ikke gode, men gamle «legg deg på ryggen og tenk på England» er ute av moten.

Fifty Shades, franchisen som aldri vil dø, slo et slag for pisken og gjorde et tappert forsøk på å normalisere bruken av et slikt instrument i de norske hjem. Pornografien misrepresenterer funksjonen av ringmuskelen, og anime romantiserer blekkspruter. Kravet som blir stilt til deg mellom soverommets fire vegger har i aller høyeste grad blitt hevet flere hakk. Hva ditt behov som deltaker av akten er, har blitt erstattet med hva din meddeltaker forventer at du skal like, basert på artikler fra Cosmo og en eklektisk utgave av Kama Sutra. Konsekvensen er at fingre er blitt skumlere enn noen gang.

Dette er likevel ikke en preken om at tilfeldig sex, grelle sexleketøy, og torturredskaper ikke fortjener livets rett i studenter-Trondheim. Retten til seksuell selvrealisering og å kunne utforske sin egen seksualitet, med eller uten latex, har vi jobbet hardt for. Den seksuelle revolusjonen endret dynamikken mellom kjønnene, og likestilling var ikke lenger et speilbilde i ørkenen. Sex ble mer enn forplantning og flyttet fokuset fra plikt til nytelse. Like så viktig er at aksepten for homofil sex ble mye større.

Det vi må ha i tankene er at vi lever i en verden som allerede legger nok press på oss, både når det gjelder hvordan vi framstår fysisk og presterer mentalt. Hyrdestunden under dynetrekket fra Ikea burde ikke være nok en arena for å prestere, og eventuelt mislykkes. Det er lett å gå seg vill i hyllene på Erotikk1, men av og til kan det være greit å strippe tilbake lagene med fancy undertøy. Husk at du deler noe spesielt med et annet menneske (eller enda ett om du virkelig skårer). Det er ingen skam i å krydre med litt vanilje om du føler for det.

Om du dog velger å ta med en pisk i clutchen på ONSdag, eller kanskje en nihalede pisk om du vil slå på stortromma (se illustrasjon): husk å etablere et safe-ord.