Pride - runkering for aktivister eller feiring for alle?

For å bli kvitt stigma kan man ikke snakke over hodet på de «utenforstående».

En uke med Pride-arrangementer på Studentersamfundet er over. Først og fremst, takk for vel blåst. Det er gøy å kunne lage en temauke om et så aktuelt og viktig tema som Pride, men dessverre faller ikke arrangementene til Styret i like god smak hos alle. I sin kritikk av Studentersamfundet skriver Frida Sveen Hempel på Dusken.no at Samfundet ofrer skeive stemmer. Vi i Styret ved Studentersamfundet i Trondhjem er uenig i dette.

Samfundsmøte den 9. september ble arrangert i samarbeid med Trondheim Pride og var starten på vår markering. Dette er ikke første, eller siste gang, vi i Styret arrangerer et informativt møte heller enn en debatt. Det er ikke alle i publikum som sitter med dyp kunnskap om de forskjellige temaene som blir tatt opp under en slik uke, som en åpning ville vi heller favne bredt enn å skape debatt. For hvem er egentlig Pride for? Kun de som allerede er i miljøet, eller kan det være fint å inkludere resten av samfunnet også?

Norge har kommet langt i holdninger og lover når det gjelder Pride-miljøet, men det er fortsatt de som er uenig i deler av debatten. Dette gjelder blant annet tema rundt kjønn, som det ble arrangert en onsdagsdebatt om på Samfundet. Vi synes det er viktig at debatter hos oss gjenspeiler flere av holdningene som finnes, også om de ikke representerer holdningene til de diskriminerte miljøene. Vi vil ikke hysje ned holdninger fordi de er upopulære eller kontroversielle. En debatt skal være en arena for motstridende synspunkt, og publikum fortjener å bli utfordret. Hvor er debatten hvis alle i salen - både debattanter og seere - er enig i alt?

Om det har blitt opplevd en manglende støtte til Pride fra Samfundets side, tar vi gjerne imot innspill til hva vi kan bidra med til neste år. I år var det hele syv arrangementer med Pride som tema på Samfundet. Det var blant annet filmvisninger, temafest, Samfundsmøte, onsdagsdebatt, og workshop. Vi gikk i toget for de som ikke kunne gå selv, og det gjorde vi sammen med mange andre studenter. Studenter som ikke selv er en del av miljøet, men som ønsker å vise sin støtte.

For det er nettopp det, Pride er en viktig markering for alle - ikke bare for aktivistene. Da må også de som er utenfor miljøet kunne ha arrangementer, uten at de nødvendigvis kan alt om Pride fra A til Å. Dersom man noensinne skal slutte «å se ned på folk som uttrykker kjønn eller seksualitet annerledes», må man sørge for å inkludere de man beskylder for dette i feiringen - ikke påpeke deres dårlige forståelse og komme med anklager om mangel på respekt.