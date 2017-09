Fra Oslo til Kirkenes

Trondheims bransjefestival favner bredt nok en gang.

Nå som høsten begynner å sette inn og UKA er rett rundt hjørnet er det noen som allerede er godt i gang med planlegge Trondheims neste festival på kontoret i Kongens Gate. Trondheim Calling er Trondheims bransjefestival, og ved siden av foredrag, konferanser og workshops er det utelukkende på ny norsk musikk på programmet. Festivalen har i tidligere år vært en mulighet til å oppdage ditt nye favorittband eller en morgendagens stjerne, og med elleve nye navn nettopp annonsert virker det som om Trondheim Calling ønsker å favne bredt, denne gangen også.

Fra hardcore punk fra Kirkenes til hiphop i fra Oslo, Trondheim Calling virker å være like opptatt av geografisk, så vel som sjangermessig bredde. Blant de elleve nye artistene finner vi blant annet Yung Smul som noen av oss stiftet bekjentskap med tidligere i år på Knaus på Samfundet. Vestkantrapperen klarte den gang å skape herlig kaos på den lille scenen, og jeg forventer at han gir alt denne gangen også. I en helt annen sjanger finner vi trondheimsbandet Woodland. Disse bluesrockerne ga ut et meget sterkt album tidligere i år med tittelen Go Nowhere, som jeg anbefaler til alle som skulle ønske bluesen var like kul nå som for 40 år siden.

En personlig favoritt er likevel rockebandet Rick Ashtray, som spiller en fantastisk miks bestående av 1970-talls rock blandet sammen med moderne indie-rock elementer og med en vokal ala Iggy Pop. At Rick Ashtray, i likhet med veldig mange andre av artistene på årets Trondheim Calling er albumaktuelle i høst eller til våren er for så vidt ekstra gøy. Dette seneste slippet inneholder også en rekke sterke soloartister som bergenseren Silja Sol, Oppdals-jenta Hanne Mjøen og Sol Heilo, sistnevnte kjent i fra bandet Katzenjammer. Jeg kunne ha fortsatt, men med 18 forskjellige artister så langt i en rekke forskjellige sjangere anbefaler jeg at du sjekker ut Trondheim Callings nettsider for den fullstendige line-upen så langt.

Trondheim Calling mangler kanskje de store trekkplastrene som du vil forvente på andre festivaler. Men karakteristisk for disse dagene i februar er at man oppfordres til å utforske og oppdage istedenfor å gå på konsert med noe man er kjent med fra før. Å gå på konsert med ditt favorittband er gøy det også, men er Trondheim Calling som andre bransjefestivaler en gyllen mulighet til å ta et dypdykk ned i norges undergrunnsverden for og se hva som rører seg.