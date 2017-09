Vil unngå store karaktersprik

Kunnskapsministeren foreslår en tredje sensur

Denne uken sendte kunnskapsdepartementet ut til høring et forslag om lovendring som kan sette en stopper for store karaktersvigninger etter klage.

– Vi foreslår at universitet og høgskoler skal ta en ekstra runde på karakteren som er gitt, i de tilfellene der en student har fått en vesentlig endra karakter etter å ha klaget, sier vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Dette vil innebære en tredje vurdering dersom studenter går to eller flere karakterer opp eller ned etter klagesensur. Det vil være opp til universitetet eller høgskolen hvordan denne tredje sensuren skal gjennomføres.

– Det har vært flere saker der studenter som har klaget på eksamenskarakteren har gått opp eller ned med to karakteraer etter klagesensuren. Det er lite tillitsvekkende for studentene, sier Asheim.

Kunnskapsdepartementet foreslår også at systematisk bruk av sensorrettledning skal være et krav for alle eksamener.