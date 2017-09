Syv gode grunner til å la seg begeistre

Curb your enthusiasm vender tilbake 1. oktober. Her er sju episoder du bør få med deg før høstens store TV-begivenhet.

“Beloved Aunt”. Sesong 1, episode 8.

Curb er en serie der frekvensen av begravelser er like høy som hårfestet til protagonisten, og det sier seg selv at dette medfører god gammel jødisk kynisme av beste kvalitet. Et virkelig høydepunkt er gravleggingen av Cheryls tante, som begikk selvmord, og som Larry med falsk godvilje sier seg villig til å skrive en nekrolog for.

Dette ender mildt sagt i tragedie da en skrivefeil forandrer ”Beloved Aunt” til ja, dere gjettet riktig. Larry, som med de beste intensjoner forut for dette forsøkte å trøste sin inngiftede familie ved å sitere Samuel Beckett, må se seg nødt til å overnatte i bilen. Er ikke lett å være helt når universet er i mot deg.

“Affirmative Action.” Sesong 1, episode 9.

Som vi alle vet er USA sin korte historie tuftet på folkemord, imperialisme og slaveri, og som hvit rik mann kan det være vanskelig å manøvrere seg i et samfunn der en enkelt setning kan sette dype spor i sjelen. Dette er speiselt krevende når dine sosiale antenner blåste vekk under oppveksten. Under en seanse med sin venn Richard ”I'm a recovering alcoholic” Lewis kommer den svarte hudlegen Justin joggende forbi, noe som igjen ender i tragedie ettersom Larry ”tends to say stupid things to black people sometimes”.

I et noe besynderlig forsøk på å være ”elskverdig” presterer Larry å stille spørsmålstegn ved hvordan Justin kan være hudlege etter rasekvoteringen. I kjent Curb-formel ender episoden med at Cheryl er på desperat jakt etter en hudlege som en følge av et fælt utslett, og Larry må angre seg for å ikke ha brukt flere svarte skuespillere under innspillingen av Seinfeld.

“Trick and Treat”. Sesong 2, episode 3.

Larry David er ikke fremmed for å kaste seg på identitetspolitikktoget, men der han ikke føler noen tilknytning til sin jødiske herkomst fungerer kampen for skallas rettigheter som en fin erstatning. Utenfor en kinosal begynner Larry, som seg hør og bør, å nynne på Richard Wagner. Dette faller ikke i smak hos en tilfeldig jødisk herremann, som kaller Larry for en ”selvhatende jøde”, noe som blir kontret med Larrys inderlige bekjennelse om at han ”hater seg selv, men ikke fordi han er jødisk”.

Denne noe kontraintuitive uttalelsen åpner opp for et viktig spørsmål: Hvorfor hater Larry seg selv? En populær teori er at dette utelukkende stammer fra Male Pattern Baldness (MPB). I forbindelse med allehelgensaften nekter Larry å gi fra seg ”treats”til noen tenåringer fordi han mener de er for gamle for slikt. Dette ender jo ikke overraskende med ”tricks”, og Larry får husfasaden sin nedtagget med hatsetningen ”Bald asshole”. Er dette startskuddet for revolusjonen? Vi får vente i spenning.

“Kamikaze Bingo”. Sesong 5, episode 4.

Larrys liv som det 21. Århundrets Sisyfos turer og går videre. Hans livsoppgave er å pirke borti små, men like fullt irriterende trivialiteter, der vi andre slår blikket ned og later som ingenting.

Kunsthandleren Yoshi har sin japanske far stuet vekk på samme gamlehjem som Larrys far – for øvrig strålende spilt av Shelley Berman. Det viser seg at den gamle japaneren ikke bare er overlevende fra krigen, men attpåtil overlevende kamikazepilot. Larry stiller det åpenbare spørsmålet vi alle vil ha svar på, men som ingen tør spørre: Hvordan kan en kamikazepilot overleve? Skammen dette spørsmålet bringer over familien, driver Yoshi ikke bare til ett, men hele to selvmordsforsøk, etter Larrys halvhjertede forsøk på å gjøre godt for seg.

“The Ski Lift”. Sesong 5, episode 8.

I en sesong der handlingen kretser rundt Richard ”I´m a recovering alcoholic” Lewis sin livsnødvendige nyretransplantasjon går Larry gjennom det velkjente dilemmaet altruisme versus egoisme. Ikke overraskende velger vår venn sistnevnte innfallsvinkel. I et desperat forsøk på å unngå å donere nyren sin til vennen, prøver Larry å smiske seg til godvilje hos direktøren for nyretransplantasjonskonsortiumet. Heldigvis for Larry, er direktøren ortodoks jødisk, noe som byr på en gylden mulighet til nedgraving i det aller helligste.

Larrys plan, som baserer seg på å forfekte urgammel overtro og en bruk av skarre-r som ville fått den avdøde rikssynseren Frank Aarebrot til å hoste fornøyd i graven, går i oppfyllelse, og Larry innleder et varmt vennskap med direktøren. Dette ender jo til slutt i tragedie da Larry befinner seg i en defekt skiheis, sammen med den like ortodokse datteren til direktøren. Hun kan ikke være sammen med en mann etter at solen har gått ned, og trygler Larry om å hoppe ned, noe han nekter. Damene først-prinsippet blir opprettholdt, og Larry blir sittende alene igjen, med avgrunnen stirrende i nakken.

“The Ida Funkhouser Roadside Memorial”. Sesong 6, episode 3.

I denne episoden vil Larry bare én ting, pule, og han er villig til å gå til det ytterste for å få det som han vil. Det går ut over Marty Funkhouser, hvis mor Ida er død etter en tragisk påkjørsel. Larry er på sin side mest opptatt av å få penger tilbake fra et golfveddemål.

Til sin overraskelse gir Marty ham pengene med en gang, men 50-lappen er svett og ekkel etter å ha tilbrakt en joggetur i Martys sokk. Larry har derfor et problem når han blir nødt til å kjøpe blomster for å unnskylde seg overfor en «smaksprøvemisbruker» han skjelte ut i en iskrembutikk. Han ser ingen annen utvei enn å knabbe blomster fra minnestedet til Ida Funkhouser. Når han først er i gang, tar han like godt med en til sin kone også, med håp om å få henne til sengs. Dessverre kan Martys eminente luktesans finne fram til hvite liljer på titalls meters avstand.

“Palestinian Chicken”. Sesong 8, episode 3.

Larrys venn og Curbs egentlige helt, Marty Funkhouser, har nylig tatt en religiøs vending, og nekter å ta av seg kippaen før han entrer Los Angeles’ nye palestinske kyllingsjappe. Larry, som ikke akkurat er noen stor forkjemper for palestinske rettigheter, er opptatt av kun én ting: Å spise nydelig grillet kylling.

Han krangler derfor med Marty og river av han kippaen, som gjør han til helt blant både ansatte og klientell på Al Abous Chicken. Den kvinnelige eieren får også med seg seansen, og innleder et høyst fysisk forhold med Larry. I seriens potensielt morsomste scene blir Larry bedt om å pule henne slik som hans folk puler palestinernes land, mens nyvåknede Marty sitter i inngangspartiet iført sin kippa og får med seg det hele.