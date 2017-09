Tekniske problemer med Schibsted-avtalen

Mange NTNU-studenter har fortsatt ikke tilgang bak Adresseavisens betalingsmurer, til tross for Schibsteds gratis-avtale.

Siden den såkalte Schibsted-avtalen trådte i kraft i starten av mai 2017 har alle NTNU-studenter hatt gratis tilgang til pluss-artikler (bak betalingsmur) hos Adresseavisen, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Fædrelandsvennen.

Du må være registrert og innlogget hos Schibsted via SPiD for å benytte deg av tilbudet, og du har dermed ikke tilgang utenfor NTNUs nettverk.Tilgang på digital papiravis, også kalt e-avis, er ikke inkludert i avtalen.

Tekniske oppstartsproblemer

Flere brukere har imidlertid meldt om problemer med å få tilgang til pluss-artiklene til de nevnte avisene. Spesielt Adresseavisens betalingsmur er uoverkommelig.

– Det vi opplever nå er bare litt innkjøringsproblemer i oppstartsfasen, sier fagpolitisk nestleder Magnus Johannesen for Studenttinget ved NTNU.

Han forsikrer at tilgangen til Adresseavisen fortsatt er en del av avtalen.

– Det arbeides for øyeblikket med å finne en løsning på de tekniske problemene.

Det har også vært problemer med at alle som benytter NTNUs nettverk har tilgang til avisene, også de som ikke er studenter, noe som ikke var intensjonen.

En kontroversiell avtale

Schibsted-avtalen ble framforhandlet av Studenttingets arbeidsutvalg høsten 2016. Flere var da kritiske til at Schibsted ville få enerett på å levere tjenesten samt at all informasjon om avtalens rammebetingelser ikke var på bordet. Linjeforeninger fryktet at avtalen ville gjøre det vanskeligere for dem å skaffe sponsorer, siden Schibsted ville ta en del av den viktige eksponeringstiden mot studentene.

Eivind Rindal, representant for fakultetet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, uttrykte på sin side side til Under Dusken skepsis mot å signere en avtale med en kommersiell aktør uten å kjenne til de fulle konsekvensene.

– Schibsted gjør ikke dette for å drive veldedighet; de gjør det fordi de har en klar målsetning om å tjene penger.

Daværende leder Jone Trovåg i Studenttinget hadde imidlertid ingen motforestillinger mot avtalen. Til Universitetsavisen vektla han at tilbudet er helt frivillig.

– Studentene må aktivt oppsøke avisene for i det hele tatt å merke noe til det.