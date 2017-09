Bystyret vedtar gratis nattbuss

Trondheim kommune har vedtatt gratis nattbuss for studenter med periodekort.

Torsdag kveld vedtok bystyret å gå inn for nattbuss som inngår i studentenes periodekort. Tidligere har fylkeskommunen, som egentlig har ansvar for offentlig transport vedtatt å gå inn for nattbuss gitt at kommunen tar del av regninga. Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

– Vi er veldig fornøyde med at kommunen har sagt seg villig til å hjelpe til med finansieringen av prosjektet, sier leder av Velferdstinget Thomas Krogstad Eriksen.

Fylkeskommunen har anslått at det kan koste mellom fire og seks millioner kroner å gjennomføre. Så mye som tre millioner kan komme fra kommunen og miljøpakken. Eriksen håper endringene trer i kraft allerede til slutten av året.

Kan være klart til jul

– Det er fortsatt noen små ting som gjenstår. Fylkeskommunen må også godkjenne vedtaket, og Atb må gjennomføre noen små tekniske justeringer. Om alt går som planlagt antar jeg at endringene blir implementert innen juletider, sier Eriksen.

Studenter uten periodekort vil også få muligheten til å kjøpe billett til samme prisen man betaler på dagtid.

Det var bred enighet om vedtaket, men FRP-representant Mats Ramo ytret motstand og sa at det er fylkeskommunen som skal finansiere buss. Pensjonistpartiets Svein Otto Nilsen ytret også ønske for å fjerne øvre aldersgrense på studentrabatten, men fikk heller ikke medhold. I dag er aldersgrensen på 34 år. Det melder Adresseavisen.