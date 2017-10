Debatt på heterofile premisser

Samfundet viser i svaret sitt at de hverken forstår kritikken eller gidder å prøve. Og samtidig bekrefter de alle punktene jeg kritiserer.

Debatt



Samfundsstyret spør retorisk hvem pride er for, og viser ved svaret sitt at de synes det er «resten av samfunnet». Vi skeive som allerede bryr oss får være med, men de lager en pride som skal treffe heterofile, cis og skeive som ikke liker andre skeive. Samfundet ser altså for seg pride som en hjelpetelefon for alle som ikke har giddet å lære noe om skeiv problematikk fra før.

Jeg er helt uenig: Alle er velkomne til pride, men pride lages ikke for alle. Det er en feiring av og for skeive, om skeiv problematikk og skeive hovedpersoner. Ikke bruk opp hele feiringa på å forsikre hetrofile cis-folk at de fortsatt er i sentrum. De sier seg enige i akkurat det jeg kritiserer dem for: Der de kan velge å gi talerstolen til skeive stemmer og synspunkter, velger de andre for å bli mer tilgjengelige for den jevne student.

Samfundet gjentar at de vil inkludere alle. Jeg gjentar at at deres definisjon av «alle» ekskluderer skeive. Det at de kaller oss aktivister eller «de som allerede er inne i miljøet» er bare en måte å avskrive oss på. Jeg er ikke mer aktivist enn at jeg er åpent skeiv og ikke har noe imot andre skeive. At dere ikke synes vi skal ta plass i pride-feiringen er hetero- og cisnormativt i beste fall, og direkte fiendtlig i verste fall. Pride-feiringen de har arrangert lyser kunnskapsløshet, men forsvaret de kommer med er mye verre.

Samfundsstyret har begynt å ta kritikk som tegn på at de gjør rett. Det er en farlig taktikk, for det gjør at du aldri kan ta feil. At de nå kan flotte seg med to kontroversielle stemmer er tydeligvis nok til at de stolt erklærer seg selv Norges frieste talerstol. Mitt poeng er at i sin jakt etter å kunne skilte med «de sinnsykt kontroversielle personlighetene», dropper de folk som aldri kommer til. Det er de som allerede er eksponert som vinner, og debattenes mangfold som taper. Samfundsstyrets forfengelighetsprosjekt ødelegger den frie debatten og innfører en sensasjonell og tabloid en.

La meg gjenta poenget mitt siden det ikke gikk inn: samfunnet er dominert av heterofile og cis-personer. De fleste debatter går på deres premisser. Pride er den ene uka av 52 vi setter av til at andre skal få komme til. Vi skal ha fokus på å invitere og høre på disse. At samfundetstyret prøver å uthule dette enkle premisset viser at de aldri tenkte å arrangere pride, de ville bare ha glitter og regnbuer.

Å være med å gå i parade er bra for en tilfeldig student, men styret på samfundet er faktisk mer enn det. Dere har selv valgt å ta på dere et ansvar da dere valgte å arrangere. Dersom vi faktisk har kommet så langt med holdninger om skeive i Norge som alle påstår når kritikk dukker opp, da er det greit at vi forventer plass i vår egen feiring. Og da trenger vi ikke være takknemlige for forsøk og godvilje. Dersom vi skal slutte «å se ned på folk som uttrykker kjønn eller seksualitet annerledes», får dere slutte å kreve at skeive skal minimeres sånn at festen ikke virker konfronterende og støtende for trangsynte streitinger.

Les innlegget som startet debatten her: Samfundet ofrer skeive stemmer

Merk: Forfatteren er radiojournalist i programmet Filmofil på RadioRevolt, som i likhet med Under Dusken er del av Studentmediene i Trondheim.