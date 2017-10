Black Pistol Fire - Deadbeat Graffiti

Rått, kult og catchy

Den kanadiske duoen Black Pistol Fire slapp nettopp sitt femte studioalbum, Deadbeat Graffiti, og dette må du høre. Bandet, som fortsatt ikke er videns kjent i Norge, spiller indie-blues rock. Med trykk på indie.

Du blir hektet allerede fra den første sangen, «Lost Cause», med fet gitar og den rå stemmen til Kevin McKeown, og et sinnssykt fengende refreng. Videre går tempoet opp og ned, i takt med bandets egen beskrivelse av albumet: En berg- og dalbane designet for lytteopplevelser. Bandet starter med å bekrefte at dette er et rockealbum, men sanger som «Bully» og «Fever Breaks» viser at Black Pistol Fire også fikser dalene. Fellesnevnere for alle låtene: rått, kult og catchy.

Jeg vil hylle bandet for å satse på hard, rå, autentisk rock ved hjelp av hovedsakelig det de har tilgjengelig som en duo: gitar, vokal og trommer. Ulempen ved dette har før vært at sangene blir litt vel like, og dette var også det store spenningspunktet knyttet til det nye albumet. Men her viser bandet evne til å mikse inn flere elementer helt uten tap av identitet.

De leker med hiphop- og elektronikaelementer, og det virker som de har det gøy. Hør på «Blue Dream», den harde beaten som treffer deg hardt i mellomgulvet. Eller «Coattails» med mye mer elektroniske lyder enn en Black Pistol-venn er vant til. «Lost Ride» er også et godt eksempel på sjangermiksing, hvor et parti midt i sangen plutselig minner mer om indiepop, etterfulgt av kanskje albumets kuleste gitarsoloer. Jeg vil ikke si de går vekk ifra den kjente stilen. Jeg vil si det tar den et hakk videre, og gjør alt riktig for å fremdeles opprettholde det autentiske imaget.

Så hør på Deadbeat Graffiti! Og spill av på godt nok utstyr! Ikke gå glipp av bassen, ellers vil det virke flatere og kjedeligere enn det er.