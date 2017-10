Gassalarm på Gløshaugen

Nødetatene rykket ut etter gassalarm.

Politiet meldte på Twitter at en gassalarm var utløst på Gløshaugen, og at nødetater hadde rykket ut.

– Det som har skjedd er at vi har fått melding om en lekkasje av stoffer som er giftige og brannfarlige. Da rykker vi ut ganske tungt, med mye utstyr og folk, forteller brannfagleder Trond Fjellsæter.

Han forteller videre at det er ingenting som indikerer at det har vært en gasslekasje.

– Hva som har skjedd er vi litt usikre på. Det er noen som har varslet om at det lukter i bygget, noe vi har sjekket ut med røykdykkere, men vi har ikke funnet noen unormale ting. Nå avslutter vi aksjonen, og ser hva som skjer videre. Så får de heller ringe oss tilbake hvis det blir ille igjen, sier Fjellsæter.

– Vi har ikke evakuert noen, men vi har sperra av slik at folk ikke kommer inn, og sørget for at folk som oppholdt seg der det var lukt kom seg ut.

Klokka 10.44 skrev politiet på Twitter at nødetatene forlater stedet.