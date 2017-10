UKEsjefen sablerte igang festivalen

– Nå er ventetiden endelig over. Nå skjer det noe stort. Noe historisk, sa UKEsjef Martin Næss fra scenen i Dødens dal.

Den tradisjonsrike Promenadekonserten markerer starten på en måned med studentfestival i Trondheim. UKEsjefen fikk æren av å åpne festivalen ved å sable en champagneflaske på scenen foran hundrevis av jublende UKEfunker og andre publikummere.

Foto: Gunnar Dresler

Stor filmmusikk

Dødens dal var fylt opp av mennesker i galla, og på scenen er det Trondhjems studentersangforening (TSS), Trondhjems kvinnelige studentersangforening (TKS) og Studentersamfundets symfoniorkester som står for kveldens underholdning. Sammen presenterte de musikk fra noe av det største innen tv- og filmverdenen: John Williams, Hans Zimmer, James Bond, Disney, Phantom of the Opera, og Simpsons, for å nevne noen. Sistnevnte fikk spesielt god respons fra et lattermildt og fornøyd publikum.

En nokså fersk tradisjon

Ifølge kveldens konferansierer er Promendakonserten ikke en like gammel tradisjon som selve UKA, men strekker seg tilbake til 90-tallet. Bortsett fra den aller føreste promenadekonserten, har Gavin David Lee ledet an som dirigent på alle konsertene, og denne kvelden var intet unntak. I tilleg til David Lee førte også dirigenten til TKS, Eirik Mundhjeld, an under deler av konserten.

Foto: Gunnar Dresler

–Tradisjoner er til for å brytes

Etter at konserten ble avsluttet med det britiske promenadeverket «Pomp and Circumstance», var det avduking av UKEnavnet ved midnatt.

– Navnet har tre stavelser, men bare én betydning. Tradisjoner er til for å brytes, og det er i varierende grad hvor konsekvent tradisjonene rundt tre stavelser og tre betydninger blir overholdt, sier UKEsjef Martin Næss.