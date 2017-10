Kjepper i hjulet for nattbuss

Sør-Trøndelag jobber for at Trondheim skal bli Nordens beste studieby. Slutt med denne dreneringen av nattbuss-saken. Ta ansvar!

Debatt



Bystyret i Trondheim fattet den 28. September et kjempeflott vedtak. Der ble det klart at nattbussen blir inkludert i periodebilletten for studenter og unge. De ønsker også at studenter og unge uten periodebillett skal få mulighet til å betale dagpris på nattbussen. Bystyret i Trondheim tok ansvar og det er vi kjempefornøyd med. Dette var et kjempegjennomslag for studentene. Masse skryt til Trondheim kommune og spesielt til Ingrid Marie Sylte Isachsen. Hadde bare arbeidsutvalget i Fellesnemnda for Trøndelag (Trøndelag fylkeskommune) vært like fremoverlente som bystyret så hadde dette blitt kjempebra. Arbeidsutvalget hadde mulighet til å følge opp vedtaket til bystyret i Trondheim, men valgte å ikke gjøre det.

Den 3. oktober hadde Arbeidsutvalget til Fellesnemnda møte. Den 19 oktober skal saken ny takst og sonestruktur tas opp. I den forbindelse sendte Velferdstinget en forespørsel til samtlige medlemmer i Arbeidsutvalget hvor vi påpekte vedtaket til bystyret. Dersom studenter og unge skal få mulighet til å kjøpe billett på nattbussen til ordinær takst så ville det vært lett å ta det opp i ny takst og sonestruktur. Dersom nattbussen skal inn i det ordinære billetteringssystemet så er jo dette den naturlige saken å ta opp problemstillingen.

Elisabeth Paulsen fra Venstre fremmet på vegne av Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre to nye forslag til saken:

– Fylkestinget ber om at nattbuss inkluderes i periodebilletten for studenter og ungdom. Studenter uten periodebillett bør få anledning til å kjøpe billett til ordinær dagtakst på nattbuss.

– Det utredes en mulighet til bruk av periodekort for uføre og pensjonister på nattbuss i Stor-Trondheim.

Masse skryt til V, Frp og H som tok ansvar i denne saken. Det er trist at Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet De Grønne stemte mot, og dermed utsetter avgjørelsen om studenter og unge uten periodebillett får kjøpe billett på nattbussen til ordinær dagtakst.

Det signalet som sendes her er skremmende. Arbeidsutvalget til Fellesnemnda tar ikke innspillene til Trondheim kommune på alvor. De tar ikke studentene på alvor. De ønsker ikke at nattbuss skal være en del av saken. Akkurat nå så nevnes ikke nattbuss i sakspapiret om ny takst og sonestruktur. Her hadde arbeidsutvalget muligheten til å sende klare signaler om at nattbuss er viktig og at det er viktig å ta stilling til om nattbussen skal inngå i det ordinære takstregimet.

Resultatet er at nattbuss ikke nevnes i saken og dermed også tvilsomt at det kommer noe vedtak på nattbuss i møte 19 oktober. Neste møte i fellesnemnda er ikke før 14. desember og det er ikke noen garanti at saken kommer på det møte. Her prøver arbeidsutvalget til Fellesnemnda for Trøndelag å komme seg unna å la nattbussen gå innunder det ordinære takstregimet. Her er Velferdstinget ekstremt skuffet av Arbeiderpartiets representanter fra Sør-Trøndelag, med Tore O. Sandvik i spissen. Han lovet 14. juni at fylkeskommunen aktivt skulle jobbe med å få realisert å fjerne nattakst på bussene i Trondheim. Dette fremstår ikke som veldig aktivt Tore. At Arbeiderpartiet ikke ønsker at nattbuss skal være endel av saken er skuffende, spesielt med tanke på at Sør-Trøndelag Arbeiderparti vil at billetteringssystemet for nattbussen legges inn i det ordinære takstsystemet og periodebilletten.

Her hadde de hatt mulighet til å få til noe de selv har vedtatt. Det er skuffende og trist at de velger å ikke ta stilling til saken. Velferdstinget sitter igjen med en følelse av at arbeidsutvalget ikke ønsker å ta stilling til nattbuss, de ønsker å utsette saken. Ønsker at dette skal dra ut så lenge som mulig. For studentene er det viktig å se resultater. Velferdstinget forventer at samtlige partier tak i dette.

Velferdstinget oppfordrer Fellesnemda for Trøndelag til å få inn nattbuss i det ordinære takstregimet for studenter og unge. Velferdstinget oppfordrer fellesnemnda for Trøndelag til å lytte på innspillene fra bystyret. Velferdstinget oppfordrer Fellesnemnda til å ta en avgjørelse! Forventer en ekstra innsats fra Tore O. Sandvik i denne saken! Kommer derfor med en klar utfordring til Tore, klarer du å sørge for at nattbuss inkluderes i periodebilletten for unge og studenter, og at studenter og unge som ikke har periodebillett kan betale ordinær dagtakst på nattbuss før jul? Tar du utfordringen?