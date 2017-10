Grønn innovasjon spirer

Start NTNU utvider sin casekonkurranse Gren, og samler 130 studenter for å utvikle bærekraftige løsninger.

Påmeldingen til Start NTNUs nyeste arrangement åpnet 28. september, er gratis og skjer i grupper på fire. Konkurransen holdes fra den 11. til den 13. oktober med transport til og fra Gløshaugen.

– Arrangementets visjon er å få studenter til å utvikle bærekraftige løsninger på dagsaktuelle problemer, forteller Mikkel Brandsnes, prosjektleder i Gren.

Stadig flere studenter er miljøengasjerte og ønsker å bruke utdanningen sin til å gjøre en forskjell.

– Vi får ingen bærekraftig framtid uten bærekraftige ideer, konstanterer Brandsnes.

Alt av måltider og transport dekkes av arrangementet, og i løpet av den siste kvelden vil det deles ut totalt 60 000 kroner.

Voksende initiativ

I fjor samlet konkurransen 150 miljøengasjerte studenter på Thon Hotel for å løse tre forskjellige caser, alle fokusert på grønne løsninger.

– Grønt entreprenørskap er framtiden og vi ønsker å inspirere studenter til å tenke i disse baner, uttaler Brandsnes.

Selv om arrangementet finner sted midt under UKA, så er det bare få plasser igjen. Fjorårets konkurranse ble utsolgt, og det er forventet at det samme skjer i år.

I år har organisasjonen fått grønt lys til å holde arrangementet på Stokkøya Sjøsenter, i samarbeid med blant annet Åfjord Utvikling, Tine, DNV GL og Trønderenergi. Et Grønt Kompetansesenter bygges på Monstad Havn i Åfjord, og skal blant annet huse Statkraft, Vestas og Trønderenergi.

– Et ønske er å knytte dette kompetansesenteret nærmere studentmiljøet ved NTNU, og Gren er en ypperlig anledning til å starte et forhåpentligvis langvarig samarbeid, legger Brandsnes til.

Gamle bygninger og ny teknologi

En annet miljøfokusert konkurranse som også arrangeres i Trondheim i oktober er Climathon. Climathon er et resultat av et samarbeid mellom Trondheim kommune, NTNU og Technoport. Årets case er Nerbyen og utvalgte eiendommer i Brattørtveita, med temaet «Smart energy solutions in historic urban environments».

Konkurransen er åpen for absolutt alle, og fristen for å levere inn bidrag er 15. oktober.