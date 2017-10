La oss glitre!

Det er en misforståelse blant mange skeive at det å fremstå så heteronormativt som mulig og å undertrykke legningen sin er et mål.

Debatt



Jeg får relativt ofte kommentarer fra folk som sier de aldri hadde trodd jeg var homofil. Noen følger til og med opp den påstanden med å si noe som «det er så kult!». Greit, du så meg for den jeg var og det var ikke innlysende homofil? Hva slags problem er det egentlig om det er «åpenbart» fra første stund? I et Norge der det å være skeiv har blitt så akseptert som det har blitt er det for meg absurd at man skal kritisere folk for hvordan de oppfører seg. De aller fleste i dag kjenner minst en person som er skeiv. Skeive personer blir portrettert i media som «vanlige» mennesker og jeg kan ikke tenke meg en eneste person som tror alle homofile går i crop top med knekk på håndleddet. Nettopp derfor er det ikke noe problem at det faktisk finnes mennesker som gjør det.

I dagens samfunn er flamboyante utkledninger og glitter mer passende enn noen gang før. Det som blir sagt om at det var mer nødvendig tidligere ser jeg på som en merkelig påstand, dog ikke helt feil. Det er et faktum at drag queens og andre flamboyante mennesker har vært essensielle for homokampen. Ved å tørre å stå fram til de grader de har gjort har de kastet lys på de problemene vi har hatt. Men det har også vært en kamp om å fremstå så heteronormativt som mulig for å vise at «vi er som alle andre». Denne kampen har helt sikkert vært viktig, men nå som alle vet at vi er det, kan vi ikke ta fram boaene og glitteret igjen da?

Jeg er drag queen. Det er ikke noe jeg ønsker å være til vanlig, det er en karakter jeg spiller. Men det betyr ikke at Erika og Eirik er totalt separate personligheter. Det er en personlig grunn til at jeg vil opptre i drag, og det er et behov for å uttrykke meg kunstnerisk på en plattform som finnes på grunn av det skeive miljøet. Er det feil at jeg vil vise fram dette i en tid som er dedikert til nettopp dette?

Jeg sier på ingen måte at du gjør noe feil ved å være homofil og ikke ville bruke glitter. Men om noen ser en drag queen og tenker at de representerer hele det skeive miljøet så er det deres eget problem. Hvorfor skal noen som har det gøy og uttrykker seg på uskyldig vis, bli undertrykt fordi du er redd for å bli assosiert med dem?

Om en ung person sliter med å komme ut fordi de er redd for hvordan Pride fremstiller dem, er det et problem som ligger et helt annet sted enn i Pride i seg selv. Det ligger i de trangsynte menneskene som ikke klarer å akseptere at noen oppfører seg litt annerledes, og hvordan de lærer barna sine å ha de samme tankene.

Som konklusjon vil jeg oppsummere med at problemet ikke er flamboyante mennesker, problemet er folk som av en eller annen grunn har et problem med flamboyante mennesker. Jeg er fullstendig enig i at mangfoldet må vises, og kan være enig i at det ikke er sånn. Jeg har nemlig ikke sett et eneste bilde av meg selv fra Pride og føler meg robbet for gratis PR!

Merk: Eirik Gogstad er også del av Under Duskens videoredaksjon.

Les også: Debatt på heterofile premisser