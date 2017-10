Feirer 50 år med egen psykologi-sang

Da institutt for psykologi skulle markere 50-årsjubileet slo de til med egen musikkvideo og selvskrevet låt.

Se video i bunnen av saken

Ingvild Saksvik-Lehouillier er førsteamanuensis ved institutt for psykologi, og hjernen bak instituttets egne låt.

– Jeg har som hobby å skrive og spille musikk. En kveld da jeg satt med gitaren kom dette refrenget til meg, og jeg skrev et utkast til denne låta, forteller hun. Saksvik-Lehouillier har tidligere vært med i ansattkor og sunget på blant annet julebord, men i anledning 50-årsjubileet ville de gjøre noe større.

– Jeg skrev ferdig teksten sammen med Eva Langvik, og vi begynte å høre rundt om dette var noe folk ville være med på. Alle vi snakket med var positive

Utradisjonelt

Saksvik-Lehouillier innrømmer at en musikkvideo er noe utradisjonelt for institutt for psykologi, men sier at de fleste er kreative mennesker.

– Det viste seg at mange av både de ansatte og studentene er kreative folk. Mange spiller instrumenter eller liker å synge, og noen av studentene er tidligere dansere, forteller hun.

Saksvik-Lehouillier antar at rundt 400 studenter og ansatte deltok i musikkvideoen. Hovedvokalen synges av ti ansatte, mens fem studenter fra profesjonsstudiet danser. I tillegg bidro professor Hermundur Sigmundsson med islandsk rap.

– Jeg skrev en rap på engelsk, men siden Hermundur er fra Island fant vi ut at det ble stiligere med rappen på islandsk. Han oversatte og tilpasset den derfor til islandsk istedet, forteller Saksvik-Lehouillier.

– Mange av våre studenter og ansatte kjenner godt til Hermundur, så vi synes den ble ekstra spesiell sånn.

Miljøskapende

Ifølge Saksvik-Lehouillier skulle musikkvideoen fungere både som en feiring av instituttets 50-årsjubileum, men også som noe samlende for studenter og ansatte.

– Dette er en stor jubileumsfeiring for oss, og det ville vi markere med noe større enn bare ansattkoret som sto der og sang. I tillegg er dette en måte å samle studentene og ansatte på, så den er også miljøskapende, forklarer hun.

Så langt har responsen på videoen vært utelukkende positiv.

– De fleste som har sett den er positive, og forstår at vi vil gjøre noe ekstra i anledning jubileet vårt. Det er jo artig at dette på en måte har blitt sangen vår nå, sier Saksvik-Lehouillier.

50-årsjubileet ble også feiret med bløtkake på Dragvoll og bursdagsfest på The Mint torsdag kveld.