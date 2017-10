Hundreåringen som blåste taket av Studentersamfundet

UKA er «100 years young», og jubilanten feiret seg selv med barnebursdagstema torsdag kveld. Storsalen ble fylt med jubel da kveldens overraskelsesgjest kom på scenen.

UKA-17



«Gratulerer med 100 år, UKA» står det på en banner, pyntet med fargerike ballonger, i det du kommer inn i Rundhallen. Det kryr av folk med partyhatter og øl. Stemningen er helt topp, en gigantisk sjampanjeflaske står til utstilling, og folk hopper frivillig foran kameraet vårt for å bli tatt bilde av. På Edgar finner du storband og karaoke, mens Selskapssiden byr på DJ og en «James Bond-sexy» stemning.

Delta!

Vi tok en prat om UKA, med flere av bursdagsgjestene, og de aller fleste sier at «UKEfølelsen» er det beste med hele arrangementet. Og de er stolte over å bo i en studentby med høy frivillighetsfaktor og engasjement. Mens andre forteller at de har kjøpt seg billetter til Highasakite, UKErevyen, Oktoberfest, Trønderfest og Beats & Big Band. Og er du ny i byen, så anbefaler disse torsdagstraverne deg å bare delta, for å kjenne på stemningen.

Se flere bilder fra jubileumskvelden her.

Rå stemning i Storsalen

Stemningen ble helt rå i den fullstappede storsalen, da Cezinando gikk på scenen, til alles rungende jubel. Det hadde nemlig gått rykter hele kvelden, om at en viss artist med kommende plateslipp, skulle opptre på overraskelseskonserten:

«Jeg blir sykt skuffet hvis det ikke er Cezinando, slik som ryktene sier. Da håper jeg de stille opp med noen enda bedre, liksom».

Foto: Ronja-Helene Libakken

Vellykket barnebursdag

Heldigvis så skuffet ikke UKA sine bursdagsgjester. Unge voksne ble som barn igjen. Både lydnivået og spenningsnivået til publikum snudde brått til å tilsvare en barnebursdag, da Cezinando gikk på scenen. En veldig vellykket temakveld, konkluderer vi. Men riktignok foregikk kveldens «Kyss, klapp eller klem»- lek, litt annerledes enn hvordan jeg husker den fra min barndom.