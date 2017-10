Da 800 farget byen rosa

Oktober er måneden med økt fokus på brystkreft og de som er rammet av det. I Trondheim ble dette markert med det første av totalt seks løp til inntekt for Rosa sløyfe.

Rosa sløyfe-løpet Ble arrangert for første gang i 2016, med 1300 deltakere

Åpent for alle

Arrangeres i Bergen, Haugesund, Kristiansand, Oslo, Tromsø og Trondheim

Inntektene går til Rosa sløyfe, som har som mål å vise solidaritet med brystkreftrammede

I år er fokuset på senskadene man kan få av behandling

Kilde: Kreftforeningen

Kalenderen har nettopp bikket oktober, og høsten er for alvor i gang. Himmelen er blå enn så lenge, men skyene begynner å samle seg. En frisk vind blåser løv gjennom gatene. Ved Nidarosdomen har det samlet seg en stor gruppe med mennesker, de fleste kledd i rosa treningsklær. Felles for dem alle er at de skal delta i Rosa sløyfe-løpet.

For første gang

I startområdet er oppvarmingen i full gang. På en scene står det et par personer og viser folkemengden ulike øvelser. Det er ti minutter til løpet skal starte, men stemningen er likevel ikke så spent. De fleste smiler og gleder seg til å løpe. For det er ingen konkurranse. Det handler ikke om å komme først i mål, men om å delta. Slik støtter man dem som trenger det.

Det er andre året Rosa sløyfe-løpet arrangeres, og første gang det legges til Trondheim. I fjor var det kun ett løp i Oslo. Det er også første gang menn får delta. De er imidlertid ikke like ivrig med å kle seg i rosa, og forsvinner dermed litt blant de over 800 deltakerne.

Foto: Sannah Lilly Lomsdalen Løvhaug

Klar, ferdig, gå!

Det er et par minutter igjen til løpet skal begynne, og folk samler seg foran startstreken. Arrangøren oppfordrer de som skal løpe fortest til å stille seg først. Nedtellingen begynner. Ti sekunder igjen. Med ett går startskuddet, og folk strømmer gjennom den rosa buen som både er start og mål.

De raskeste forsvinner fort ut av synet, mens de som har bestemt seg for å gå følger på. Fra Elgeseter bru kan man se de rosakledde langs hele Nidelva. Den drøyt sju kilometer lange løypa tar seg bortover mot Ila, før elva skal krysses. Deretter går løpet oppover Øya, hele tiden langs elva, før Bakklandet og Festningen skal passeres. Siste hinder er Gamle Bybro før deltakerne igjen kommer tilbake til Nidarosdomen.

Foto: Sannah Lilly Lomsdalen Løvhaug

Medalje til alle

Startområdet blir etter hvert tomt. Arrangørene forbereder seg på at deltakerne skal komme tilbake igjen, og at det blir et målområde. Medaljene pakkes ut, og en klirrende lyd av metall sprer seg. Selve båndet er selvfølgelig rosa. Det blir medalje til alle som deltar, uansett om man er først i mål eller sist. Noen deltakere har interne konkurranser, mens andre ikke bryr seg i det hele tatt.

Etter omtrent 23 minutter kommer første deltaker i mål. Sliten og svett får han den første medaljen rundt halsen. Flere følger på. Blant de ti første er det flest menn, men også et par kvinner. I tillegg til medalje venter det både vann og drikkeyoghurt til dem som passerer målstreken.

Foto: Sannah Lilly Lomsdalen Løvhaug

En god sak

Rundt en time etter at løpet begynte, trekkes det premier i målområdet. Her er det helt tilfeldig hvem som vinner, for det trekkes på startnummer. Dette understreker at det viktigste ikke er å vinne eller å være først, men å delta. For hver deltaker som er med, går 200 kroner av påmeldingsavgiften til Rosa sløyfe, som i år fokuserer på senskader etter behandling.

Det virker som at alle deltakerne er fornøyde med egen innsats. De har vært med og bidratt til et godt formål, alle på sin egen måte. De har gjort livet litt bedre for de som er og har vært rammet av brystkreft. De har vært med da over 800 mennesker farget Trondheim rosa.

Foto: Sannah Lilly Lomsdalen Løvhaug