Konsertglede som varer

Temporary er alt annet enn midlertidig.

Anmeldelse UKA-17



UKA er i gang, og det samme er konsertkavalkadene. Fredagen har bestått av alt fra tequilasmaking til kor, og Temporary skal avslutte det hele. Duoen har vært innom flere gjeve festivaler i sommer, og i natt sto de klare for Knaus. Lenge før dørene åpnes står folk klare for konsert, og det er kamp om å komme inn tidlig. Inne i lokalet er det allerede fullt før duoen er å se, og det prates og svettes om hverandre. Den første tanken som slår meg er at denne konserten godt kunne funnet sted i Klubben, ettersom dørene lukkes allerede før konserten er i gang.

Duoen ankommer scenen, og publikum applauderer entusiastisk. Det er tydelig at mange av konsertgjengerne er venner og bekjente av bandet, og publikum roper sporadisk til de ulike medlemmene. Det er noe vanskelig å få publikum til å holde kjeft før musikken settes i gang, men i det det for alvor starter, blir det raskt musestille.

Duoen har med band, men sounden er fortsatt gjenkjennelig. At disse gutta har noe å komme med har de vist gjennom flere gjeve bookinger i sommer, men nok en gang beviser de at de hører hjemme på scenen. Det skiftes mellom fullt band og duoen alene på scenen, og begge deler faller i god smak hos denne anmelderen. Et høydepunkt er den nye låta «I Will Never Love You», som ble sluppet på onsdag. Det er nytt, det er nesten dansbart, og det slår absolutt ikke feil.

Hele seansen skal avsluttes med låta «My Final Call», men publikummerne har enda ikke fått nok. Allerede før låta annonserer de en ekstralåt, til publikums store glede. Til tross for at det er varmt og klamt ser alle ut til å like hva som foregår på scenen. Stemningen har vært på topp gjennom hele konserten. Til tross for bandnavnet virker det som om disse gutta er mer enn midlertidig. Nå er det bare å tvinne tomler fram til det slippes mer musikk.