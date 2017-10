I kattehimmelen

Vil du se Netflix med Japan og Scooby Doo?

Hver søndag fra 14.00 til 16.00 åpner Dyrebeskyttelsen i Sør-Trøndelag dørene til kattebrakka i Sluppenvegen 10, så får du ikke nok kos av kjæresten eller bare vil ta et koselig avbrekk fra studiene, da kan dette være plassen for deg.

På brakka befinner det seg omtrent 13 til 14 katter til enhver tid, men dette kan også variere fra tid til annen. Her treffer vi på Tilli som ble funnet under en container på Tiller med kattungene Troll og Totti, og Sally som har søsknene Scarlett O’Hara, Han Solo og Scooby Doo.

Foto: Anne Lovise Finnøy Katten Dala

Den svarte katten Salinda ligger og later seg når vi kommer. Hun har vært her i åtte-ni måneder og var ikke veldig sosial til å begynne med. Svarte korthårede katter finner man mange av hos Dyrebeskyttelsen, og grunnen til det er så enkel som at det er de minst populære kattene for adopsjon. Palloz er en av de, og han hadde nylig kommet tilbake til brakka etter han rømte fra fosterfamilien sin og levde i et års tid ute i skogen. Da var det vel og greit å komme inn i varmen igjen.

Et lite gamlehjem

Rundt føttene våre løper det katter i fleng. Scooby Doo ligger på benken og følger med sin gode venn Japan.

– Han er veldig glad i å se på Netflix, forteller en av de frivillige på Brakka.

Inne i en hule ligger katten med ett øre som heter Jan Peder. Han titter fram med et morskt uttrykk når vi tar bilder. Også er det Sommer da. Hun løper rundt og mjauer til alle og enhver, men når Mirapia kommer så blir det litt fresing i steden.

Foto: Anne Lovise Finnøy Dyrebeskyttelsen trenger frivillige som kan hjelpe til med kattene

Dette høres kanskje veldig koselig ut, og det er det også, men faktum er at disse kattene er hjemløse. Dyrebeskyttelsen har i tillegg til brakka mellom 20 og 30 fosterhjem hvor de huser katter, og selv om de frivillige som er der poengterer at når de får inn kattunger så blir de adoptert veldig raskt, er det dessverre slik at de voksne kattene blir værende en stund.

Akkurat nå har dyrebeskyttelsen en innsamlingsaksjon på sine nettsider.

– På grunn av ombyggingsplanene på Sluppen må vi finne nytt lokale og da håper vi å finne et hus denne gangen, forklarer de frivillige.

Frivillige søkes

Dyrebeskyttelsen trenger titt og stadig nye frivillige, enten de som kan stille opp som fosterhjem, brakkevaskere som kan vaske kattenes midlertidige hjem, og brakkevakter som holder brakka åpen på søndager og skriver opp blant annet adopsjonspapirer. Akkurat nå har de mest mangel på brakkevakter, men alle som ønsker å melde seg frivillige er velkommen.

Tilli og Mirapia kunne aller helst tenkt seg å følge oss ut døra, men det får de ikke lov til og må holde seg sammen resten. Det er altså et litt bittersøtt inntrykk av kattebrakka på Sluppen vi kjenner på når vi drar.