Underholdende om personlighet

Harald Eia og co i podkasten «Sånn er du» engasjerte og underholdte i Storsalen, men taletiden ble litt skjevt fordelt mellom deltakerne på scenen.

UKA-17



Søndag formiddag var det duket for en live-opptreden av podkasten «Sånn er du» av Harald Eia og Nils Brenna. For anledningen var trondhjemmeren Klaus Sonstad invitert, som skulle få resultatene sine på personlighetstesten «The Big Five». «The Big Five» (eller femfaktormodellen) er en personlighetstest som hovedsakelig tar for seg fem domener, henholdsvis ekstroversjon, nevrotisisme, planmessighet, åpenhet for nye erfaringer, og medmenneskelighet.

Showet innledes med at Eia stiller publikum en rekke spørsmål, som hvorvidt noen i salen har begått lovbrudd den siste tiden. Flere rekker opp hånden, og Eia spøker med hvor fornøyde enkelte virker. Etter å ha fått etablert kontakt med publikum, presenterer Eia og Brenna innholdet i personlighetstesten. Sonstad virker naturlig nok spent på resultatet; det er ikke hver dag ens personlighet skal brettes ut i Storsalen.

Opptredenen går i korte trekk ut på at Eia og Brenna forklarer de ulike personlighetsfaktorene og deres underfalsetter, for så å fortelle hvordan Sonstad scorer på de ulike delene. Det er med andre ord et nokså enkelt konsept, men Eias innledende spørsmål til salen, understreker likevel publikumsverdien i dette. Vi har alle en personlighet på godt og vondt, og femfaktormodellen er en nokså forståelig modell som gjerne brukes kommersielt.

Det blir naturligvis ikke et show ut av å bare presentere resultatene av en personlighetstest. Kontinuerlig gjennom samtalen, sammenlignes Sonstads resultater med resultatene til andre norske kjendiser. Hvem visste for eksempel at Harald Rønneberg var langt mer ambisiøs? Eller at Bjørn Eidsvåg ikke scorer særlig høyt på varme? I tillegg fargelegger Sonstad resultatene med personlige historier, hvor den gjeldende personlighetsfaktoren kommer til uttrykk. Da for eksempel Eia stusser over at Sonstad scorer høyt på fiendtlighet, forteller han om da han slet med å forholde seg rolig overfor familien, fordi han ikke klarte å finne luksus-osten han skulle bruke på lørdags-pizzaen.

Selv om historiene til Sonstad kaster et personlig preg på resultatene, blir de tidvis litt lange og mange. Sonstad er som den joviale kompisen som bruker akkurat litt for lang tid til å komme til poenget, men som man ikke har hjerte til å stoppe grunnet hans glødende engasjement og innlevelse. Kommentarene til Brenna og Eia innimellom ønskes derfor velkommen, særlig sistnevnte som er flink til å fange stemningen blant publikum og time poengene deretter.

Under opptredenen blir det snakk om at Brenna er nødt til å rekke et tog, og at de tre mennene derfor må tenke på tidsskjemaet, hvilket gjør at settingen føles litt mer stresset. Men dialogen fortsetter, før det avslutningsvis blir konkludert med at Klaus Sonstad scorer ganske likt som Else Kåss Furuseth på «The Big Five».

Alt i alt er «Sånn er du» god underholdning, hvor selvironi utgjør selve bærebjelken. Det er naturlig nok personlige ting som blir diskutert her, og jeg tviler på at alle ville vært komfortable med å få sin poengscore på nevrotisisme presentert foran et publikum. Dessuten er selve konseptet smart, ettersom personlighetstester lett engasjerer folk, noe som gjør at live-versjonen av radioprogrammet nok appellerer til mange. Likevel savnet jeg en mer rund avslutning, samt at fordelingen av taletid kanskje kunne vært annerledes.