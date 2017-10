Gjorde karriere av guttedrømmen

«Mum said playing video games would never pay off…»

– Mora mi ler alltid litt når jeg har på den t-skjorta, sier Alf Inge Wang idet han senker seg ned i stolen på kontoret sitt på IT-bygningen på Gløshaugen.

I dag er det ikke mamma som bestemmer, og det preger kontoret. Under en tv på veggen står det en Playstation og en Xbox, og hyllene like ved er fylt med tv-spill av alle slag.

Hysj - jeg jobber!

Han har tatt med seg laptopen og satt den foran seg, som om han har en plan om å fortsette å jobbe samtidig som praten går. En rastløs fot gynger stødig opp og ned, og det er tydelig at han har ting han skulle gjort. Det kaller han for et luksusproblem, og i det han har begynt å prate om det han liker aller best, legger fotsålen seg.

– Jeg må spille en del for å holde meg oppdatert jobbmessig. Jeg trives godt om jeg får satt av tid til en skikkelig spilløkt.

Alf Inge Wang Alder: 47



Fra: Levanger



Yrke: Professor i videospillteknologi ved institutt for datateknologi og informatikk, en av skaperne bak Kahoot



Kahoot:



Hva: Nettbasert spill med utgangspunkt i spillergenererte spørsmål.



Lansert: 2012



Spillere: Over 50 millioner aktive hver måned (Mai 2017)

På hjemmebane, med kone, og tre døtre som skal ha leksehjelp og middag, blir det nemlig lite tid til sånt. Han forteller at han ikke lenger trenger en unnskyldning, noe som gjør det greit å ha en del spill, også på kontoret.

– Jeg har spilt mye, men også lest ekstremt mye om spill helt siden jeg var liten. For jobben er det viktig. Jeg må spille for å forstå mekanismene i spillet, men hører også masse podcaster og leser for å holde meg oppdatert, sier han.

–Det hender at folk kommer innom og spøker litt. «Åh, så det er dét du driver med» sier de. Det er ikke bare for gøy, selv om gleden med å spille aldri har forsvunnet.

Ting som kan trykkes på

Knapper er lagd for å trykkes på. For Alf Inge er fingrene, alle ti, laget for å trykkes med. Slik har det vært hele livet. I ung alder var det arkademaskiner som trigget interessen, spesielt de av typen med ratt og pedaler. En onkel eide et gjestgiveri med slike maskiner. Alf Inge husker godt dagen da han og søsknene fikk komme dit.

– Han åpnet maskinen og tok ut alle kronestykkene. Vi fikk en boks med kronestykker og puttet dem inn på nytt. Vi fkk spille så mye vi ville. Det å få sette seg ned med ratt og pedaler, og bare spille, det var oppfyllelse av den ulitmate guttedrømmen.

– Derfra utviklet jeg meg til å bli mer eller mindre altspisende. Nå liker jeg alt fra Space Invade, til mer moderne spill.

Noen kjappe Guilty pleasure?: – Det her er ikke bra… Jeg liker romantiske filmer! Det er ikke så typisk for mannfolk å gjøre, men jeg synes det er koselig. Kanskje jeg er en romantisk person?



Favorittfilm/serie: – Ringenes Herre-flmene er en høydare. Et sjeldent eksempel hvor flmene ikke er dårligere enn bøkene. Stranger Things må vel bli favorittserien. Ellers liker jeg Stjernekamp på lørdager med familien.



Favorittspill: – Uncharted-serien. God popcorn-action med god historie.



Hva hører du på?: – Spillpodcaster, og ting som har med min kristne tro å gjøre. Av musikk er jeg veldig altspisende, men når jeg jobber må jeg høre instrumentalmusikk. Jeg har også et veldig nostalgisk forhold til Toto.



Hvilken superkraft ønsker du?: – Visdom. Om det går an som superkraft da. Ikke intellektuell visdom, men å kunne sette seg inn i situasjoner og andres behov, og å skjønne hva som er bra.

Lyden av Kahoot

I tolvårsalderen ble han introdusert for dataprogrammering. Da han skjønte prinsippet rundt at man kunne få en datamaskin til å gjøre hva som helst, åpnet det seg en ny verden. Etter konfirmasjonen fikk han endelig råd til sin egen maskin. Forståelsen fra de voksne var kanskje ikke spesielt stor den gangen, men timene på gutterommet har gitt resultater. Det ser alle i dag. Alf Inge står også for musikken man hører når man spiller Kahoot.

– Jeg er egentlig litt sånn hobbymusiker, sier han og gliser.

– Vi var et lite team i starten, og alle hadde dette som sideprosjekt i tillegg til vanlig jobb. Da vi trengte lyd og musikk, ble det min rolle å fikse det. Musikken som brukes i dag er den jeg spilte inn den gangen.

Det er litt skummelt med tanke på at det sikkert er noen hundre millioner som har hørt disse tonene, sier han.

– Noe av musikken har jeg spilt inn midt på natten på tastaturet på laptopen mens jeg har vært på reise. Jeg har ikke engang brukt et skikkelig instrument, ler Alf Inge.

Utenfor jobben praktiseres musikken i Salem Menighet, hvor han som aktiv kristen spiller keyboard og arrangerer for et band. Det er her han får tid til å tenke over de store tingene i livet. Han trenger god balanse mellom praktisk og undrende tenking.

– Det er fint å ikke bare skulle fokusere på neste jobb som skal utføres.

Et stort ansvar

I mai 2016 hadde Kahoot omtrent 30 millioner aktive spillere per måned. Bare ett år senere hadde tallet steget til 50 millioner. Alf Inge har blitt en voksen mann med doktorgrad i videospillteknologi og et stort internasjonalt selskap i porteføljen. Det som startet med tre-fire unge som kunne herje vilt, har vokst seg stort.

Foto: Jonas Halse Rygh HOBBYMUSIKER: Alf Inge Wang har spilt inn musikken til Kahoot selv.

– I dag er det mer alvorlig. Det er et stort selskap med 54 fulltidsansatte i tre forskjellige land.

Ettersom spillet er tilgjengelig gratis, må de derfor tjene penger på annet vis.

– Det er viktig at skoler, uavhengig av økonomisk situasjon, skal ha muligheten til å bruke Kahoot.

Alf Inge forteller at det var studenter som henger med hodet på forelesning, som skapte motivasjon for å lage mer spennende læringsomgivelser. Alf Inge er også foreleser på NTNU.

– Jeg bruker Kahoot i nesten hver forelesning for å repetere det som var sist uke, sier han fornøyd.

Han har derimot hørt at hans eget spill har blitt brukt i sammenhenger han ikke hadde sett for seg: Det er til og med brukt i Nord-Korea.

– Jeg går ut fra at alle spørsmålene omhandlet diktatoren, sier han og humrer.

Kahoot har også blitt spilt i begravelse.

– Jeg skulle likt å visst hvordan de gjorde det. Jeg ser for meg at det var litt som i et bryllup, at de presenterer den som er død, sier han.

– Musikken er litt lystig, kanskje. Jeg kunne ha laget en begravelses-versjon, sier han og ler.

Skummel teknologi

Idet han skal til dele sine tanker om teknologiens rolle i hverdagen, ringer mobilen hans på pulten. Ringetonen er som hentet ut fra et retro dataspill. Han reiser seg og legger på.

– Jeg liker at jeg er sjef over teknologien, og ikke motsatt. Når det kommer til hvor avansert teknologien har blitt, så er det greit med datamaskiner og spillkonsoller. Andre ting liker jeg at fungerer i sin enkelhet.

I bilen synes ikke Alf Inge om for mye ekstra stæsj. Dører med elektrisk lås er han skeptisk til, da han rett og slett ser på dem som en risiko i visse tilfeller.

– I det nye teknologibygget på Kalvskinnet kan teknologien hindre kontor fra å kunne åpnes utenfra ved strømbrudd. Om en person fkk et illebefnnende på kontoret... Det kan begynne å høres ut som en dårlig sci-fi-film. Det er jo litt interessant med tanke på alle teoriene om at maskiner kommer og tar over.

– Det finnes skremmende muligheter, og jeg vurderer litt fram og tilbake når jeg leser artiklerom ny teknologi.

Filmer om maskiner som tar over verden interesserer nemlig Alf Inge. Han ser muligheten for at det kan skje, men noen total apokalypse er han likevel ikke redd for. Det er ikke maskinene i seg selv som skremmer ham, men mulighetene teknologien har gitt hackere og terrorister.

– Den type terrorvirksomhet som det åpner for, det er nok det jeg er mest redd for. Det perfekte mord, nettopp å hacke noens bil og kjøre dem rett i fjellveggen. Det finnes skremmende muligheter, og jeg vurderer litt fram og tilbake når jeg leser artikler om ny teknologi.

Ikke særlig smart

Alf Inge ser ikke på seg selv som en smarting.

– Ifølge militære tester er jeg ikke særlig smart, så doktorgraden min er nok tatt på tross av det. Men jeg er kreativ og arbeidsom, og det har tatt meg langt. Det er i grunnen tiden som ikke strekker til. Noen ganger virker det som at alt skjer på en gang.

Med en hverdag som gjør det greit å tenke mye på videospill, har Alf Inge Wang på mange måter vunnet spillet om guttedrømmen.

– Men jeg taper nesten alltid i Kahoot!