En Samfundsfiende

Jeg hater Studentersamfundet.

Sidespor



Jeg kjører forbi Studentersamfundet på vei til jobb hver dag. Det er et abnormt bygget hus, nesten fullstendig rundt, og giftrødt med hvite detaljer. Dens nærmeste ekvivalent i naturen er en fluesopp, og på samme uønskede måte stikker den seg ut i Trondheim, slik fluesoppen gjør i naturen. Ingen liker Samfundet. Ingen liker fluesoppen. Men fluesoppen har i det minste ikke frekkhet nok til å røve til seg et eget busstopp. Langt mindre to.

Det får da være måte på brudd på janteloven.

Og når vi først er inne på janteloven, så oppfordrer ikke fluesoppen stadig mennesker til å stå på scener og vise seg fram foran Gud og hvermann, for så å legitimere ekshibisjonismen ved å kalle det konserter. Under disse konsertene på Samfundet fnnes det gjerne ikke en eneste ledig sitteplass i hele salen, lyden er alt for høy og klientellet er for ungt til å forstå verdien av Wagner. Det eneste ungdommen forstår nå til dags blir servert fra halvlitersglass.

Men nå må dere ikke få helt feil bilde av meg heller. Jeg vet å svinge rockefoten selv, og var til og med ganske så beryktet i mine unge dager. Men jeg har blitt eldre, og rocke-idolene mine fra de årene er ikke så unge lenger de heller. Ønsker jeg å glane på en korpulent gammel mann som har mistet livsgnisten, titter jeg heller i speilet på badet.

Fluesoppen minner ingen om sin tapte ungdom.

Fluesoppen tvinger heller ingen til å jobbe for seg. Samfundet har derimot ansatt over tusen mennesker. Over tusen friske og kjernesunne ungdommer korrumperes daglig av Samfundets fristende ytre og lumske indre, og lures til å bytte arbeidskraften sin for luft og kjærlighet. Ingen skal lure meg til å tro at frivillighet er verdt noe i seg selv. Alle vet at alt som er verdt noe, koster penger. Hadde ungdommen en flik av anstendighet, ville den distansert seg fra familien sin på kontoret hver overtidskveld helt til frmaet går konkurs for skattesvindel, slik anstendige mennesker gjør. Samfundet bidrar ikke til samfunnet. Det bidrar bare til Samfundet.

Fluesoppen bidrar heller ikke til samfunnet, men fluesoppen er i det minste tilgjengelig for alle. Det er ikke lurt å spise den, men man har i det minste muligheten.

Fluesoppen aldersdiskriminerer ingen. Fluesoppen ser potensialet i mennesker av alle aldersgrupper. Fluesoppen har ikke avvist gjengmedlemsskapssøknaden min for tiende år på rad.

Jeg hater virkelig Studentersamfundet.