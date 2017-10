Forsinket avduking av UKEmonumentet

UKA feirer 100 år og skal i den anledningen sette opp et permanent monument i byen, men når monumentet er klart er ikke sikkert.

UKA-17



Monumentet som skal representere historiske og framtidige UKEr, studenterånden og frivillighet er enda ikke ferdig. Grunnen skyldes ifølge Rebecca Skogø, UKAs presseansvarlig, forsinkelser fra leverandørene.

– Det er en ganske enkel og uinteressant grunn til at åpningen ble utsatt. Det er en forsinkelse på en leveranse til UKEmonumentet. På grunn av dette, så ble den beste løsningen for oss å utsette åpningen.

UKA annonserte tidligere i år at det skulle bygges et monument på gresspletten over veien for Samfundet. Monumentet skulle representere UKA i et historisk perspektiv, og designeren ble bestemt av en konkurranse der studenter kunne delta. Juryen i konkurransen besto av representanter fra UKA, Statoil, Trondheim kommune og Norconsult.

I mai ble det offentliggjort at det var arkitektstudenten Simon Dai som vant konkurransen, og at han skulle få muligheten til å sette sitt permanente preg på byen. Arbeidet med monumentet ble satt i gang, og etter planen skulle det avdukes med fest og taler ved åpningen av UKA. Dette skjedde ikke.

Hva som blir den nye datoen for avdukingen er enda ikke satt.