Eksplosiv, suggerende pop

Natalie Sandtorv - Freedom Nation

Albumet til Natalie Sandtorv, Freedom Nation, er innenfor en musikalsk retning man bare må elske. Kontraster er stikkordet, utført av en besetning med sterk forankring på den skandinaviske jazzscenen.

Låtene på albumet er skrevet som en kommentar på flyktningkrisens frarøving av menneskerettigheter, og undertrykkelse. Dette kommer fint fram i uttrykkets helhet hvor uryddighet, fortvilelse og håp skildres gjennom en musisering og tekstformidling hele bandet har stålkontroll på.

Disse kontrastbaserte punktene mellom improvisert musikk og håndfaste popmelodier, ender i skjønn forening på denne platen. Kontrastene gjør helheten uforutsigbar – hver låt ivaretar et spenningsmoment som samtidig skaper en nerve som tilfredsstiller. Hele bandets jazzbakgrunn beveger musikken i et skjæringspunkt hvor referansespekteret til hver musiker avgjør retningen låtmaterialet føres videre i. Dette kommer tydelig frem på første låt «Freedom Nation», hvor vi møter et suggerende riff med Pharoah Sanders-aktig saksofonspill. Deretter inn i en støybasert gitarsolo som er så vakker at den ødelegger øregangene og forløses med den perfekte, vakre melodien på refrenget.

Vokalarrangementet er sterkt på mange låter, men blir tydeligst på låten «Lovers». Her er også perkusjonsarrangementet med på å gi vokalen en tydelig retning, i det synthen subtilt fører oss inn i nye landskap. På låta «Chant» glinser også vokalarrangement pent, sammen med suggerende trommer i en strøm av tilfeldigheter. Musiseringen her er på høyt nivå og den treffer som bare faen!

Flere låter jeg ønsker å trekke fram som absolutte høydepunkter er «Border» og «Higher Rituals». Disse er de mest eksplosive låtene hvor energigivende, ostinatbasert galskap gir deg følelsen av å befinne seg på et helt annet sted – nemlig det stedet Natalie Sandtorv spiller neste gang!