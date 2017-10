Jeg HATER Cashless

Jesus kastet pengevekslerne ut av tempelet. Vi må gjøre det samme med Cashless-teltet.

En del av oss har vært på konsert i Dødens dal. En del av oss har møtt denne djevelpakten før. Cashless er intet mindre enn et kynisk pyramidespill. For ikke å nevne en prinsipielt motbydelig ting. Et eget kort designet for å kjøpe overpriset øl på festival? Nei takk.

Jeg er ingen festivalhund. Festival er dyrt og jeg er gjerrig, så jeg har ikke hatt veldig mange erfaringer med denne betalingsmetoden skitnere enn den rødeste bloddiamant, og trengte dermed et nytt da UKA kom rullende. 50 kroner, takk. 50 kroner for PRIVILEGIET å ha muligheten til å kjøpe øl. Det er litt som om du måtte ha Rema 1000 sin forhatte Æ-app for å handle der, og den kostet 50 kroner på app-store. Da hadde vi brent Reitan-dukker på Trondheim Torg, men dette regelrette bruddet på alt som er hellig kalt Cashless, aksepterer vi. Hadde jo vært for dumt om festivalene skulle dekket kostnaden for å produsere plastikkdritten vi må ha for å handle der. Men nå har jeg det, ikke sant? Trenger aldri kjøpe nytt. Å neei da. Fordi det går ut på slutten av året, om to måneder. Vi vet jo at plastkort ikke kan vare lenger enn det, det er jo derfor vi må bytte ut alle bankkortene og kredittkortene hver gang ved nyttår.

Ifølge Cashless’ nettside er det et eller annet med sikkerhet som er grunnen til at kortene går ut like raskt som en åpnet kartong med fløte. Ja, og alle er sjokkerte over at dette kortet uten en kode, ikke er sikkert. Det er jo egentlig ikke annerledes enn å gå rundt med kontanter. Når jeg er på festival har jeg problemer nok med å ikke miste husnøklene og verdigheten. Jeg trenger ikke enda et kort å holde styr på. Et kort som, hvis jeg mister det, kan brukes fritt av hvem som helst. Derfor tør jeg ikke sette inn mye penger, og derfor må jeg gå til den jævla påfyllingskiosken hele tiden og bruke enda mer tid. Kanskje er dette like mye et problem som skyldes min egen nevrose, men kapitalismen skal liksom være til sånn at jeg ikke trenger den slags introspeksjon. Og en ting til: Hvis de er så redde for at det skal bli så utrolig mye kø hvis man ikke bruker Cashless, så sett opp en ekstra bar isteden for det jævla teltet. Som Jesus gjorde med pengevekslerne i guds tempel i sin tid, bør også vi gjøre med Cashless-teltet.

– Beklager, kjære festival som jeg bruker flere tusen kroner på: Er det upraktisk for deg å ta imot mine penger?

Jeg ser for meg at noen vil forsvare det med at det er praktisk og gir mindre kø. Vet du hva jeg synes er praktisk? Å bruke universelt aksepterte betalingsmidler som er gyldig alle steder i samfunnet. Beklager, kjære festival som jeg bruker flere tusen kroner på: Er det upraktisk for deg å ta imot mine penger? Selger du bare såå utrolig mye øl, og tjener bare så mye penger, at jeg er nødt til å tilpasse meg deg? Mens dere uansett holder på, hvorfor ikke bare gå skikkelig inn for dette lille parallellsamfunnet dere har etablert inne på festivalområdet. Innfør en egen myntenhet, kall den UKAsh eller Psetas. Hvis det ikke var for et litt usunt forhold til alkohol jeg helst ikke vil diskutere akkurat her, så hadde jeg droppet øl i Dødens dal fullstendig.

Til slutt vet vi jo hva det er som egentlig er så praktisk med Cashless. Den samme motbydelige, kyniske dritten som man har i gavekort-industrien. Nordmenn har flere milliarder i ubrukte gavekort liggende. På samme måte satser Cashless på alle de beløpene som folk ikke gidder å hente ut. Det er sikkert mest småbeløp, men mange, mange tusen småbeløp. Bare se hvor utrolig vanskelig det er å få pengene refundert. Ta med kortet ditt til pengevekslernes telt, få en refusjonskvittering, viktig å passe på den, og gå inn på nettsida og registrer både kortnummeret og refunderingsnummeret. Før du kan gjøre noe av dette må du selvsagt også være registrert på nettsida, finne tre identiske cashewnøtter og ofre en jomfru på et alter velsignet av en prest. Og det er få prester som vil hjelpe deg med noe så gudsforlatt som Cashless.