Neymar er kanskje arrogant, men det er FIFA også

FIFA avsluttet i fjor samarbeidet om Ballon d’Or, da de ville modernisere prisutdelingen. Men hvor modernisert det hele framstår kan derimot diskuteres.

Kommentar



I fjor, da FIFA skulle markere 25-års jubileum for sine prestisjefulle prisutdelinger, var formålet å ta prisen i en ny, moderne retning, ifølge deres egne nettsider. Etter å ha kuttet ut det seks år lange samarbeidet med franske Ballon d’Or, eller Gullballen som prisen kalles her på berget, finnes det igjen to individuelle priser man kan vinne for å være den beste fotballspilleren. Problemet er at Neymar, sammen med Cristiano Ronaldo og Lionel Messi, er nominert til prisen for årets mannlige fotballspiller. Dette taler imot den nye og moderne retningen FIFA tar til orde for.

Fjorårets prisvinner Ronaldo er favoritt til å vinne prisen, etter en strålende sesong der portugiseren sammen med Real Madrid tok gull i mesterligaen, La Liga og i FIFAs klubb-VM. Han ble også toppscorer i mesterligaen, blant annet ved å score to mål i finalen. Messi som ble toppscorer i La Liga og vant Copa del Rey med Barcelona, i det som ellers var en skuffende sesong, er også vanskelig å avskrive i en sånn sammenheng.

Men Neymar, og hans nye klubb Paris Saint Germain (PSG), har og skapt overskrifter. I sommer knuste PSG fjorårets rekordsum for en overgang, da de kjøpte Neymar fra Barcelona for 222 millioner euro. Det er åpenbart vanskelig å argumentere mot at Neymar besitter et vanvittig talent. Og at han kunne tenke seg å spille i en klubb uten å være i skyggen til Messi, er forståelig. Det er Neymars respektløse oppførsel på banen, ovenfor både medspillere og motstandere, som er problemet når man plasserer navnet hans i samme setning som «verdens beste spiller».

Det har vært en aldri så liten mediestorm rundt Neymar den siste tiden. Denne bunner ut i en krangel mellom han og lagkameraten Edinson Cavani, som fant sted i en seriekamp mot Lyon 17. september. Og etter dette har ryktene florert. Konflikten skal visstnok ha delt PSG-garderoben i to, og Cavani skal ha avslått et tilbud på en million euro for å la Neymar ta over ansvaret fra 11-meteren. Uten å konkludere med hva som har skjedd, og hva som skjer bak lukkede dører i Paris, er det legitimt å hevde at Neymar ikke akkurat viser seg fra sin beste side når han krangler med medspillere foran tv-kameraene.

Men allerede fem dager før feiden med Cavani startet, viste Neymar lignende takter i Glasgow. I et mesterligaoppgjør mot Celtic fikk 18 år gamle Anthony Ralston prøve seg i rollen som høyreback for det skotske motstanderlaget, og var dermed den som hadde mest med brasilianeren å gjøre. Ralston lo av Neymar da han fikk et gult kort for filming, og Neymars respons til dette var å nekte å ta unggutten i hånda etter kampen. Relativt usympatisk gjort ovenfor en juniorspiller som debuterer i Champions League, og som spiller sin femte seniorkamp totalt. I alle fall etter å ha valset over de skotske mesterne med kalassifrene 0-5.

Når en spiller opptrer så respektløst som Neymar gjorde ved to anledninger på under én uke i september, er det da riktig av FIFA å nominere han til årets spiller få dager etterpå? «Fair play» er en sentral del av moderne fotball, og FIFA bruker mye tid på å promotere dette. Sender det ikke da ut feil signal om man ikke tar hensyn til dette før man nominerer noen til prisen for årets spiller? «Fair play» er alt annet enn å kjefte på dommere som gir deg gule kort for å prøve å jukse til deg frispark.

Poenget her er at om FIFA virkelig prøver å være nyskapende med sin prisutdeling, hvorfor ikke da ta hensyn til et litt mer helhetlig bilde når de skal kåre årets spiller? Juventus’ legendariske kaptein, Gianluigi Buffon, som ledet laget sitt til gull i både italiensk serie og cup, samt til finalen i mesterligaen, ville for eksempel vært en mer verdig kandidat enn Neymar.

Så klart er det ingen som er perfekte, heller ikke Ronaldo eller Messi, men de burde begge ha en større sjanse til å stikke av med prisen enn den temperamentsfulle brasilianeren. Og altså ikke bare rent statistisk.